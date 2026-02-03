Horner a convaincu ses investisseurs, reste à trouver une équipe de F1 à vendre

Quelques mois après son départ de Red Bull Racing, Christian Horner pourrait rapidement refaire surface en Formule 1, mais sous un angle différent : celui d’actionnaire, voire de propriétaire d’une équipe de F1.

Christijan Albers, ancien pilote de F1 et chroniqueur pour De Telegraaf, a pu s’entretenir avec Horner ces derniers jours et le Britannique lui a confirmé qu’il explore activement la possibilité d’entrer au capital d’une écurie du championnat.

S’exprimant dans les colonnes du quotidien néerlandais, Albers a révélé avoir récemment échangé directement avec l’ex-patron de Red Bull lors d’une rencontre à Paris, à l’occasion d’une visite de Horner à la FIA.

"Il m’a dit qu’il avait suffisamment d’investisseurs derrière lui pour voir s’il existe une possibilité," a expliqué Albers.

"Mais seules quelques équipes sont prêtes à vendre. La valeur des parts a énormément augmenté, donc beaucoup d’écuries préfèrent les conserver. La conclusion, c’est que ces valeurs pourraient encore grimper."

Dans un contexte où la Formule 1 n’a jamais été aussi attractive financièrement, Albers souligne que même les équipes de fond de grille bénéficient aujourd’hui de valorisations très élevées. Il cite notamment le cas d’Alpine.

"Même chez Alpine, la pire équipe de l’an dernier, la valeur des parts a fortement augmenté ces dernières années," a-t-il observé.

Sans surprise, le nom d’Alpine circule avec insistance dans le paddock comme destination potentielle pour Horner. Toutefois, Albers se montre volontairement prudent et refuse de confirmer toute piste précise, rappelant le caractère confidentiel de leur échange.

"Mesdames et messieurs, je ne peux pas tout dire," a-t-il prévenu. "Tout ce que nous disons ici (dans ce journal) est traduit et arrive en Angleterre, et ensuite on a l’impression que j’essaie de descendre quelqu’un, ce qui n’est absolument pas le cas. J’ai eu une conversation très agréable avec lui."

Albers a néanmoins confirmé que leur discussion s’était étendue sur près d’une heure et avait couvert plusieurs sujets sensibles, dont le départ de Horner de Red Bull et l’état actuel de la Formule 1.

"C’est lui qui est venu vers moi," a précisé l’ancien pilote. "Nous avons parlé de son départ, de ce qu’il en pensait et de ce que j’en pensais moi-même. Il ne sait pas si l’équipe est aujourd’hui dans une meilleure situation. Je lui ai aussi dit qu’à un moment donné, il y a des situations qui ne sont plus viables – et il était d’accord avec ça."

Si aucun projet concret n’a encore été officialisé, ces révélations confirment que Christian Horner n’a pas tourné la page de la Formule 1. Et à l’heure où la valeur des équipes atteint des sommets historiques, son retour pourrait bien se faire... par la porte des actionnaires.

