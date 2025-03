Norris et Piastri veulent continuer sur leur lancée à Suzuka

Lando Norris arrive en leader du championnat à la troisième course de la saison, ce week-end au Japon. Le pilote McLaren F1 est heureux de retrouver Suzuka, et il espère que son équipe pourra y continuer sa moisson de succès, alors que l’on débute un triplé de courses enchaîné.

"Je suis impatient de retourner au Japon. C’est l’un de mes week-ends préférés du calendrier. Les fans créent une atmosphère extraordinaire. Le circuit de Suzuka est également très agréable à piloter" a déclaré le leader du championnat. "C’était bien d’avoir une semaine de repos après un début de saison positif."

"Nous avons eu l’occasion de retourner à Woking et de célébrer avec tout le monde. J’ai également passé du temps dans le simulateur et avec mes ingénieurs pour préparer ce triple header. Nous avons appris beaucoup de choses lors des deux premières courses, il est maintenant temps de les mettre en pratique."

Oscar Piastri avait signé son premier podium en carrière à Suzuka, et il est impatient de retrouver ce tracé alors qu’il est le dernier vainqueur en date en Formule 1.

"Suzuka est l’un des circuits les plus excitants du calendrier pour les pilotes. La 130R est légendaire et la combinaison de virages rapides et le fait que le circuit soit resté le même depuis tant d’années font que c’est une sensation incroyable de courir ici."

"Arriver au Japon après une victoire en Chine est une sensation formidable, mais nous sommes bien sûr conscients que tout est remis à zéro et que nous devons nous battre à nouveau avec autant d’ardeur."

"La lutte est toujours très serrée en tête de course et nous devons donc être performants dans tous les domaines. Je suis impatient de reprendre la piste et d’offrir une belle course aux fans japonais, qui sont incroyablement passionnés."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, salue la passion des fans japonais et veut voir des progrès continus dans son équipe : "Après un week-end sans course, nous sommes impatients de reprendre la piste cette semaine et heureux de nous rendre à Suzuka pour le Grand Prix du Japon."

"Suzuka a une ambiance particulière, non seulement en raison du défi passionnant que le circuit offre aux pilotes, mais aussi en raison des fans qui sont parmi les plus passionnés et les plus énergiques que l’on puisse voir dans le monde."

"La semaine dernière, nous avons pris le temps de nous réunir en tant qu’équipe à Woking pour célébrer nos deux premières victoires de la saison, mais notre attention s’est rapidement tournée vers la préparation du triplé de courses qui nous attend."

"Le Grand Prix de Chine a montré à quel point le peloton est serré et compétitif, et nous restons donc concentrés sur nous-mêmes et sur l’amélioration continue de notre rythme et de nos normes. Nous sommes impatients d’organiser une course passionnante pour les fans papaya, non seulement dans les tribunes de Suzuka, mais aussi dans le monde entier."