Williams F1 : Vowles note trois ’points’ qui ont amené les progrès de l’équipe

Williams F1 a réalisé des progrès significatifs lors de la saison 2025, grâce à une stratégie ciblée sur des domaines clés du développement. Après une saison 2024 difficile, l’écurie britannique a démarré 2025 avec une progression régulière, montrant des signes clairs d’amélioration en piste.

Bien que l’équipe n’ait pas encore complètement redressé la barre, ses progrès sont évidents et s’inscrivent dans une dynamique claire visant à retrouver le haut de la hiérarchie. Selon son directeur James Vowles, l’un des principaux facteurs de cette progression est la réduction du poids de la voiture et une meilleure disponibilité des pièces de rechange.

"Je ne pense pas qu’on ait encore tout retourné, mais on avance dans la bonne direction" a déclaré Vowles. "L’an dernier, la voiture était très lourde. On n’avait pas assez de pièces de rechange. On a injecté beaucoup d’idées technologiques, mais sans pouvoir les concrétiser derrière."

"L’un des plus gros correctifs mis en place ces 24 derniers mois, c’est de s’assurer qu’on peut livrer ce qu’on appelle le processus du concept jusqu’à la piste, le plus rapidement possible et à un coût raisonnable. Et c’est là qu’on voit l’un des plus grands changements."

"Cette année, la voiture était prête à temps. On avait plein de pièces de rechange autour de nous. On peut développer plusieurs évolutions dans l’année. On a fait plusieurs ailerons avant, plusieurs packages. C’est un vrai changement si on regarde l’histoire récente de Williams."

En plus de l’importance d’avoir les bonnes pièces au bon moment, Vowles a souligné un deuxième facteur crucial : l’amélioration des processus internes et des indicateurs de performance clés (KPI), souvent invisibles de l’extérieur mais essentiels à l’efficacité de l’équipe.

"Deuxième point : les KPI. Ce n’est pas très excitant pour le monde extérieur, parce que je suis le seul à les voir. Mais ce que je regarde, c’est ce que nous pouvons faire passer à travers l’organisation et l’usine chaque semaine."

"Que ce soit en production ou en conception, combien de versions on peut sortir en une semaine ? Combien on peut en faire passer en production ? Combien on sous-traite ? On est dans une bien meilleure position dans un monde avec plafond budgétaire. Et c’est ce qu’on essaye vraiment d’améliorer."

"Parce que ça me permet ensuite d’avoir plus de budget pour faire grandir et réorganiser l’équipe. On n’utilise plus de feuilles Excel. Et je plaisantais à ce sujet il y a deux ans… sauf que je ne plaisantais pas vraiment à l’époque. Aujourd’hui, on utilise des outils modernes pour concevoir et construire la voiture. C’est un énorme changement."

Enfin, le patron de Williams a expliqué que la communication était la pièce finale essentielle dans le retour en forme du team ces derniers mois : "Dernier point : on communique. Je sais que ça peut sembler étrange."

"L’organisation est passée de 200 à 700, voire 800 personnes. Mais chacun est resté dans ses habitudes, dans son périmètre. Ce n’est pas comme ça qu’on réussit en Formule 1 aujourd’hui. Il faut que les 1000 personnes travaillent ensemble. Une seule équipe, pas sept entités séparées."