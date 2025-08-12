Davidson : l’âge est bien un autre obstacle qu’Hamilton doit surmonter

Alors que Lewis Hamilton continue de faire parler de lui et de se débattre avec une première saison difficile chez Ferrari, Anthony Davidson, ancien pilote de F1, estime qu’il est temps d’admettre une dure réalité : l’intégration n’est pas la seule chose qui freine Hamilton en ce moment. Le facteur de l’âge pourrait bien rattraper le septuple champion du monde...

Davidson a souligné l’impact inévitable du temps sur les athlètes de haut niveau, même si c’est "un discours obscur".

Hamilton, aujourd’hui âgé de 40 ans, est le deuxième pilote le plus âgé de la grille de Formule 1 derrière Fernando Alonso. Si le Britannique a maintes fois nié subir toute baisse de performance à cause de cela, Davidson a suggéré que l’impact du vieillissement ne pouvait être ignoré.

"Ce n’est qu’un obstacle de plus qu’il doit surmonter, et je n’hésite pas à le dire, car c’est un discours obscur, et j’ai moi-même vécu cette situation en tant que pilote : l’âge est aussi un facteur de la performance, qu’on le veuille ou non, qu’on en soit conscient ou pas."

"J’ai l’impression que cette période de réflexion, pour lui, à mesure qu’un athlète vieillit, affecte ses performances."

"Quoi que les gens disent, même lui-même, les proches de Lewis, les fans, j’ai vécu et respiré cette passion en tant qu’athlète. Je suis maintenant à la retraite à 46 ans. On commence à se poser des questions. C’est naturel."

Davidson, qui a couru en F1 et est resté étroitement lié à ce sport grâce à ses commentaires pour Sky et à son travail en simulateur pour Mercedes F1, a également souligné les difficultés d’adaptation aux nouvelles monoplaces et aux nouvelles réglementations que peut avoir un pilote... comme Hamilton depuis les changements de règlement de 2022 avec le retour de l’effet de sol en Formule 1.

"Pour moi, Lewis n’a plus jamais été le même pilote depuis l’entrée en vigueur de la réglementation 2022 et il a dû travailler plus dur que jamais pour retravailler son style, comme il l’avait déjà fait à maintes reprises en Formule 1."

"Les voitures ont beaucoup évolué depuis le V8 atmosphérique et les pneus rainurés qu’il pilotait autrefois, et il a dû se réinventer en cours de route."

La première saison d’Hamilton en rouge n’a pas été à la hauteur des attentes. Après avoir quitté Mercedes fin 2024, où il a remporté six titres mondiaux et passé 12 ans, le Britannique a intégré ce que Davidson a décrit comme la « cocotte-minute » de Ferrari.

"Nous savons tous ce qu’est Ferrari, du moins de l’extérieur."

"Nous avons quelques amis, d’anciens collègues qui sont au sein de l’équipe et qui confirment l’idée reçue dans le paddock : c’est une véritable cocotte-minute."

"Les attentes envers l’équipe nationale italienne sont élevées en termes de performance et les exigences sont incroyablement élevées…"

"Il savait dans quoi il mettait les pieds, mais ce n’est jamais facile. En tant que pilote, on connaît les défis liés au changement d’équipe. Même de voiture en voiture, comme on le verra l’année prochaine avec le changement de règlement, et comme on l’a vu en 2022."