Piastri peut battre un record remarquable de Hamilton dès cette saison

Oscar Piastri, leader du championnat de F1, a remporté sa sixième victoire de la saison au Grand Prix de Belgique et a terminé à la 2e place au Grand Prix de Hongrie, deux belles arrivées dans les points.

Piastri compte 9 points d’avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, au championnat des pilotes. Et, côté statistiques, il s’agissait de quelque chose de marquant : le 40e top 10 consécutif de Piastri.

Cette série remonte au Grand Prix de Las Vegas 2023. Et Piastri occupe désormais la troisième place du classement historique du plus grand nombre de points consécutifs.

Lewis Hamilton détient actuellement le record. Le septuple champion du monde a enchaîné 48 top 10 consécutifs entre le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 et le Grand Prix de Bahreïn 2020.

Une absence pour cause de coronavirus a mis fin à cette série pour Hamilton. Sinon, elle aurait pu être prolongée de six courses supplémentaires, la série de 48 top 10 d’Hamilton ayant pris fin au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021.

A noter que la dernière série d’arrivée dans les points d’Hamilton vient de se terminer en Hongrie avec 34 courses de suite. Le pilote Ferrari n’avait plus terminé hors des points en F1 depuis le Grand Prix d’Australie 2024.

Max Verstappen occupe la deuxième place de ce classement, avec 43 arrivées consécutives dans les points. La série de Verstappen s’est déroulée entre le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2022 et le Grand Prix d’Arabie saoudite 2024.

Si Piastri continue sur sa lancée, il pourrait atteindre le record de 49 puis de 50 courses dans les points s’il termine les 10 courses restantes de 2025 dans le top 10.

Lando Norris a lui vu sa belle série en cours de 35 courses s’interrompre avec sa boulette du GP du Canada.

Les 5 séries du plus grand nombre d’arrivées consécutives dans les points en F1 :

— 48 courses : Lewis Hamilton - GP de Grande-Bretagne 2018 au GP de Bahreïn 2020

— 43 courses : Max Verstappen - GP d’Émilie-Romagne 2022 au GP d’Arabie saoudite 2024

— 40 courses : Oscar Piastri - GP de Las Vegas 2023 au GP de Hongrie 2025 (série en cours)

— 35 courses : Lando Norris - GP d’Abu Dabi 2023 au GP d’Espagne 2025

— 34 courses : Lewis Hamilton - GP du Japon 2024 au GP de Belgique 2025