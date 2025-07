Williams F1 veut oublier ’des dernières courses’ difficiles à Silverstone

Williams F1 a envie de rebondir après sa pire course de la saison en Autriche, marquée par un double abandon. Alex Albon admet que les dernières courses ont été délicates, mais que Silverstone marquera le moment de se relancer, puisque lui et son équipe évolueront à domicile au Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Les dernières courses ont été un défi pour nous en tant qu’équipe, mais nous sommes positifs à l’approche de notre Grand Prix à domicile, où nous chercherons à rebondir. Nous sommes généralement forts à Silverstone et nous avons marqué des points ces deux dernières années" a déclaré Albon.

"Nous devrions avoir une bonne voiture, et notre objectif est d’aplanir les difficultés que nous avons rencontrées et de retrouver une bonne forme. Les fans font de ce week-end l’un des meilleurs de l’année et j’ai hâte de voir le soutien des tribunes !"

Carlos Sainz, de son côté, a connu une mauvaise qualification avec le 19e temps en Autriche, avant de ne pas pouvoir prendre le départ de la course. Nul doute qu’il n’aura pas de mal à faire mieux à Silverstone, et c’est bien son objectif sur la piste où il a remporté sa première victoire en carrière.

"Nous nous remettons du week-end directement dans notre Grand Prix à domicile pour l’équipe. J’ai d’excellents souvenirs à Silverstone, alors je suis heureux que la prochaine course ne soit pas trop loin après avoir manqué l’Autriche" reconnait l’Espagnol.

"En tant qu’équipe, nous nous efforçons constamment d’identifier nos forces et nos faiblesses et de les améliorer, alors nous espérons revenir en force ce week-end. J’ai vraiment hâte de voir tous les fans maintenant que je suis à nouveau pilote pour une équipe britannique ! Vamos !"

James Vowles, le directeur, est lui revenu sur l’incident des freins bloqués en Autriche. Et révèle que Sainz aurait pu participer à la course si la communication avait été meilleure.

"Lorsqu’il était sur la grille et qu’il s’apprêtait à quitter la grille, il a constaté que la voiture ne bougeait pas. Nous avons constaté que le circuit de freinage arrière était effectivement engagé et qu’il maintenait une pression importante sur les freins arrière. Une réinitialisation a finalement résolu le problème."

"Mais nous avons également apporté plusieurs autres modifications, dont certaines, je pense, ont été globalement négatives. Carlos pensait devoir rattraper son retard pour rentrer aux stands afin que nous puissions prendre le départ de la course, mais il appuyait énormément sur les freins, qui montaient en température de manière significative, et on en a vu les effets à son retour."

"Il s’agit en réalité de plusieurs défauts. Tout d’abord, nous avons eu un défaut matériel fondamental qui empêchait le relâchement de la pression de freinage arrière. C’est une situation très particulière, sur la grille, de maintenir la pression pendant certaines procédures, mais quoi qu’il en soit, le problème a été détecté, et cela ne se reproduira plus."

"Mais au-delà de ça, je pense que nous devons améliorer notre communication, car nous aurions pu l’aider à revenir aux stands, à résoudre le problème et à rester en course. C’est à nous de travailler dessus."