Comment une nouvelle soufflerie a ‘changé la donne’ pour Aston Martin F1

Depuis les évolutions apportées à Imola, Aston Martin F1 est presque devenue (ou redevenue) la meilleure des autres, en milieu de grille. C’était quasiment inespéré puisque depuis 2023, l’équipe de Silverstone n’arrivait plus à faire évoluer (dans le bon sens…) sa monoplace en cours de saison !

Ce constat est partagé par Andy Cowell, le PDG d’Aston Martin F1 : si Fernando Alonso a pu enchaîner trois 7e places, c’est grâce au travail abattu à l’usine, avant même l’arrivée d’Adrian Newey.

« Dans l’ensemble, depuis que nous avons apporté l’évolution sur la voiture au Grand Prix d’Émilie-Romagne, je suis satisfait des progrès réalisés par l’équipe, en particulier dans notre compréhension des domaines qui nécessitaient une amélioration. Je souhaite cependant perpétuellement que nous puissions nous améliorer plus rapidement. »

« Il était plaisant de voir le travail de développement qui a abouti à l’évolution d’Imola. Les équipes opérationnelles ont travaillé très dur pour livrer toutes les pièces avec un bon niveau de qualité ; l’équipe en piste a eu une bonne approche pour valider le gain de performance et, globalement, nous étions heureux que ce soit une évolution qui fonctionnerait sur tous les circuits. »

Ces nouvelles pièces avaient été finalisées dans la soufflerie flambant neuve de l’équipe, au sein de l’usine elle aussi nouvelle.

C’est donc très encourageant pour 2026…

« Oui. Des progrès ont été réalisés, et l’architecture conceptuelle de la voiture de 2026 est encourageante. Nous constatons un plus grand raffinement, une croissance de l’organisation et un développement de nos méthodes de travail. Cela se passe bien » sourit aussi Cowell.

Auparavant, Aston devait louer la vieille soufflerie de Toyota, à Cologne. Désormais, en quoi avoir une des meilleurs souffleries du paddock aide concrètement ?

« Le fait que nous ayons une soufflerie à notre disposition sept jours sur sept, 24 heures sur 24 si nous le souhaitons, est un avantage. Avoir notre propre installation accélère le développement et fournit des réponses plus réactives aux questions des ingénieurs. »

« La nouvelle soufflerie change la donne. Elle génère une plus grande efficacité et, en fin de compte, dans une perspective plus large, cela nous aide à trouver des réponses au comment et au pourquoi. »

« Comprendre pleinement une voiture de F1 est un défi énorme, mais c’est un défi aussi gratifiant qu’exigeant. Nous relevons ce défi chaque jour, même quand c’est frustrant, et nous continuons à progresser grâce à une approche rigoureuse, scientifique et axée sur l’ingénierie. »

« Accroître notre compréhension et la traduire en performance est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est une partie essentielle de la raison pour laquelle nous sommes ici. Le nouveau plancher et la nouvelle carrosserie que nous introduisons au Grand Prix de Grande-Bretagne sont une étape de ce voyage, développés par une petite équipe d’aérodynamiciens à l’esprit audacieux et courageux. »

« Avec chaque expérience, chaque test, chaque itération, nous apprenons de plus en plus, et chaque étape nous rapproche d’une compréhension totale. »

Des évolutions à domicile pour Aston Martin F1

Ce week-end, à Silverstone, pour la course à domicile de l’équipe (le circuit est situé tout près de l’usine), Aston Martin F1 fera partie des nombreuses écuries apportant des évolutions.

Mais lesquelles précisément ? Cowell peut-il en dire plus ?

« Nous avons un nouveau plancher et une nouvelle carrosserie. Ce travail s’appuie sur l’évolution d’Imola, mais alors qu’Imola se concentrait davantage sur la forme de la carrosserie, cette évolution se concentre plus sur le plancher avec une petite modification de la carrosserie supérieure, visant à améliorer la qualité du flux d’air autour des pneus arrière. »

Ces pièces devraient être les dernières de l’année : car comme Williams F1 ou Alpine, Aston Martin F1 a déjà mis les voiles vers la révolution réglementaire de 2026.

« C’est probablement tout en termes d’évolutions pour 2025. Nous avons terminé notre dernière séance de soufflerie prévue sur l’AMR25 – bien que, comme je viens de le suggérer, cela pourrait changer en raison de la rapidité avec laquelle nous pouvons organiser un test. Il n’y a cependant plus d’autres tests prévus. »

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est donc la course à domicile d’Aston Martin F1. Cela représente-t-il une pression supplémentaire pour l’équipe selon Cowell ?

« Cela signifie beaucoup. Nous sommes l’équipe Aston Martin Aramco Formula One, basée à Silverstone. Nous sommes ici toute l’année – à l’exception des périodes de fermeture imposées par la FIA. C’est vraiment chez nous. Quand des voitures testent sur la piste, je peux les entendre de mon bureau – le bruit est souvent une caractéristique des appels Teams. »

« Pendant la majeure partie de ma carrière, j’ai appelé Silverstone la course à domicile, mais ici, c’est véritablement la maison. Notre voiture est conçue, fabriquée et assemblée ici. Elle est conçue ici, à 400 mètres du tracé, alors courir juste à notre porte… eh bien, c’est tout simplement excitant, n’est-ce pas ? »

« Beaucoup d’équipes de F1 sont basées au Royaume-Uni, mais cela semble beaucoup plus émotionnel que de simplement jouer à domicile. Nous sommes les héros locaux. Sauf que Silverstone est un village plutôt qu’une ville… mais "héros du village" ne sonne pas tout à fait aussi bien. »

« Notre équipe est autant l’équipe de nos fans que celle des gens qui travaillent ici – je suis donc vraiment impatient de voir comment cela se traduira pour notre course à domicile. »