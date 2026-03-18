Williams F1 ’veut faire mieux’ pour aider ses ’pilotes de haut niveau’

Williams F1 a marqué deux points en Chine avec la neuvième place de Carlos Sainz, une brève éclaircie dans le ciel bien sombre de l’équipe. Alex Albon a quant à lui abandonné avant même le début de la course.

James Vowles, le team principal, admet qu’il est difficile de trouver beaucoup de positif, mais il tient à féliciter Sainz pour avoir ouvert le compteur de points de l’équipe au milieu d’un début de saison particulièrement difficile.

"Carlos a réalisé une course incroyable pour ramener la voiture à bon port et nous assurer nos premiers points de la saison. Bravo à lui ! Il a été irréprochable du début à la fin et méritait amplement ces points" a déclaré Vowles.

"Alex, quant à lui, a rencontré un problème hydraulique lors des tours de mise en grille, ce qui l’a empêché de prendre le départ. Nous aspirons clairement à faire mieux. Nous savons que la voiture n’est pas encore au niveau de performance requis et nous avons prévu des solutions pour les prochains mois."

"Nous savons ce que nous devons faire en termes de fiabilité et ce sont des points que nous devons régler immédiatement, car nous avons deux pilotes de haut niveau et je pense que les deux auraient pu marquer des points en Chine."