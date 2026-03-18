Cadillac F1 a confirmé à Shanghai avoir ’une base solide pour l’avenir’

Cadillac F1 a franchi une nouvelle étape de sa jeune histoire ce week-end en plaçant ses deux monoplaces à l’arrivée du Grand Prix de Chine, avec la 13e place de Valtteri Bottas et la 15e de Sergio Pérez, qui n’ont pas subi de problème terminal de fiabilité.

Graeme Lowdon, le team principal, confirme qu’il est heureux de constater des progrès week-end après week-end, et de voir que Cadillac ne subit pas plus de problèmes que ses rivales, voire moins.

"Nous pouvons être très satisfaits de ce résultat avec nos deux voitures à l’arrivée" salue le Britannique. "Nous avons constaté à Shanghai que la complexité des nouvelles voitures a posé des problèmes importants à certaines équipes expérimentées."

"Par conséquent, amener deux voitures au bout à l’issue de notre deuxième week-end de course est une grande réussite pour toute l’équipe à Indianapolis, Charlotte, Silverstone et en Allemagne."

Les MAC-26 se rapprochent aussi du peloton sur le plan de la performance : "De plus, nous avons progressé de manière significative en termes de rythme et de performance globale tout au long du week-end et avons pu rivaliser avec certaines autres équipes."

"Ces deux dernières semaines ont été difficiles et je suis très reconnaissant à tous les membres de l’équipe pour leur travail acharné. Nous pouvons laisser ce premier doublé de week-ends de course derrière nous la tête haute, confiants d’avoir une base solide sur laquelle nous pouvons construire pour l’avenir."