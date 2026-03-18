Hamilton de retour au sommet : même Mercedes applaudit !

Le podium décroché par Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Chine n’a pas seulement marqué une étape importante dans son aventure avec Ferrari : il a aussi, selon Valtteri Bottas, de quoi réjouir son ancien patron chez Mercedes, Toto Wolff.

Hamilton et Bottas ont partagé cinq saisons au sein de Mercedes, entre 2017 et 2021, formant l’un des duos les plus performants de l’histoire de la Formule 1 sous la direction de Wolff. Depuis, leurs trajectoires ont divergé, le Britannique rejoignant Ferrari au début de la saison 2025 pour relever un nouveau défi.

Il aura toutefois fallu attendre ce rendez-vous en Chine pour voir Hamilton signer son premier podium avec la Scuderia. Un résultat symbolique après une première saison 2025 particulièrement compliquée, qui avait même alimenté des doutes sur la suite de sa carrière.

Entre adaptation réussie et regain de confiance, le Britannique semble avoir relancé sa dynamique, sous le regard bienveillant de ceux qui l’ont accompagné au sommet.

Pour Bottas, voir son ancien coéquipier briller à nouveau n’a rien de surprenant... et pourrait même satisfaire Mercedes.

"Ils étaient déjà performants en Chine l’an dernier, et j’espère que cela va continuer," a-t-il confié alors qu’il a pris un avion en commun avec Wolff et Hamilton pour regagner l’Europe (voir photo sous l’article).

"C’est bien de le voir à ce niveau."

Le Finlandais souligne également la proximité actuelle entre les deux équipes : "En réalité, ils ne sont pas si loin de Mercedes. Je pense que Toto était content de ce podium."

Après une saison d’adaptation difficile chez Ferrari, Hamilton semble avoir retrouvé des couleurs en ce début d’exercice. Plus à l’aise, plus serein, le septuple champion du monde affiche un visage nettement plus compétitif.

Un regain de forme que Bottas avait anticipé : "L’an dernier, il a connu des hauts et des bas, il a probablement perdu un peu de confiance à un moment donné, avant de la retrouver en fin de saison."

Selon lui, cette deuxième année dans un nouvel environnement fait toute la différence : "J’ai toujours su que la deuxième saison serait bien plus facile pour lui. Il connaît le fonctionnement de l’équipe, il y a moins de pression."

À 41 ans, Hamilton continue ainsi de déjouer les pronostics.

"Il a un an de plus mais il est encore très jeune ! C’est vraiment bien à voir," a conclu Bottas avec le sourire.