Williams F1 va consacrer tous ses nouveaux développements à 2026

Williams F1 semble avoir pris de l’avance sur les autres équipes de Formule 1 dans la course au développement 2026. Tous les teams ont déjà débuté depuis longtemps le travail sur leur future monoplace, qui répondra à un règlement châssis et moteur totalement différent.

Mais Williams a pris un peu d’avance dans ce processus, puisqu’elle va désormais consacrer tous ses nouveaux développements à sa future FW48. Selon des sources concordantes, Nextgen-Auto peut confirmer que l’équipe de Grove va consacrer toutes ses futures nouveautés à la prochaine voiture.

En effet, seuls les développements qui ont obtenu une validation ou qui peuvent être faits en dehors de la soufflerie et de la CFD pourront arriver sur la FW47 de la saison en cours. Pour le reste, Williams ne va plus lancer de projet et dépenser du temps de développement, limité dans le cadre de l’ATR.

L’équipe est actuellement sixième du classement des constructeurs et a marqué des points lors de trois des quatre premières courses de la saison. Mais ses dirigeants et actionnaires seraient prêts à vivre une fin de saison plus compliquée pour donner la priorité au projet 2026. James Vowles, le directeur, révèle ne pas avoir eu de difficultés à convaincre les propriétaires et investisseurs.

"Ce n’est pas difficile. La voiture, s’il l’avait fallu, je l’aurais déplacée moi-même de la soufflerie. Je n’ai pas eu à le faire. Si vous voulez gagner, il n’y a qu’une seule façon de gagner, et vous ne pouvez pas être pris au dépourvu. C’est ainsi que les choses se sont déroulées de manière tout à fait simple" a déclaré Vowles.

"Nous sommes dans le pétrin parce que nous avons été court-termistes tout au long des 20 dernières années. C’était parfois motivé par des raisons financières, parfois par d’autres éléments, mais on ne peut pas être que dans le sport, il faut aussi investir. Et pour être clair, l’investissement, c’est cinq ans à l’avance pour se mettre dans la bonne position."

"Cela n’a donc pas été difficile du tout, parce qu’une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint cette entité est que nous avons eu une discussion assez franche dès le début sur le fait qu’il faudra tant de temps, tant d’investissements, et que nous ne pouvons pas être guidés par le court terme. Nous nous sommes mis d’accord sur ce point dès le départ."