Marko voit un champion du monde le remplacer chez Red Bull

Helmut Marko pense que Sebastian Vettel serait le candidat idéal pour le remplacer en tant que consultant motorsport de Red Bull. Chargé de l’académie des jeunes pilotes et de superviser les décisions pour le programme F1 de la marque, il identifie l’Allemand comme son successeur idéal.

On peut imaginer que si Vettel était intéressé et décidait de le faire, la stratégie serait totalement différente de celle mise en place par Marko, car le quadruple champion du monde est une personne bienveillante et aux valeurs plus modernes que celle de l’Autrichien.

"Je pense qu’il serait le candidat idéal à ma succession" a déclaré Marko, qui ne pense pas être prêt à partir. "Non, ce n’est pas ça. Mais il est clair qu’à un moment donné, vous ne pouvez plus le faire, notamment en raison de votre âge. Parce que ces voyages ne sont pas une mince affaire" a déclaré Marko.

"Bien sûr, ce serait formidable qu’un gars comme Sebastian prenne la relève. Il y a le côté du programme junior. Il travaille déjà avec des filles en Arabie saoudite dans le domaine du karting. Et d’un autre côté, bien sûr, il y a le grand leadership stratégique de son équipe de Formule 1."

Selon Marko, Vettel a envie de rester en sport automobile et ce poste serait idéal pour lui, sans être incompatible avec ses desseins environnementaux. Il pense que Vettel n’aurait pas besoin de beaucoup de temps pour se mettre dans le bain : "Je ne pense pas qu’il ait besoin d’une année. Deux courses suffisent pour qu’il maîtrise la situation."

"Mais il s’agit d’une nouvelle approche et je pense que Sebastian s’est trouvé lui-même. Il sait ce qu’il veut faire à l’avenir et c’est avant tout de la course automobile. Il est peut-être propriétaire d’une forêt en Autriche avec ses propres terrains de chasse, mais il est possible de combiner tout cela."