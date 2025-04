Red Bull est satisfaite de Tsunoda malgré son accident

Red Bull est satisfaite des performances de Yuki Tsunoda jusqu’à présent.

Après que Liam Lawson ait été pratiquement le pilote le plus lent du plateau en Australie et en Chine, Red Bull l’a rétrogradé et a confié le volant à Tsunoda.

Un écart important subsiste avec Max Verstappen, mais le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, a déclaré après Suzuka et Bahreïn que le pilote japonais resterait au volant de la Red Bull sœur jusqu’à la fin de la saison 2025.

Cependant, vendredi en Arabie saoudite, Tsunoda a maladroitement accidenté la voiture.

Marko, quant à lui, est resté imperturbable : "La vitesse est bonne et l’écart avec Max est absolument satisfaisant."

Tsunoda indique en effet qu’il prend progressivement confiance dans la voiture grâce à des réglages et un style de pilotage similaires à ceux de Verstappen.

"Le feeling dans la voiture était vraiment bon. Je me sentais vraiment à l’aise, aussi bien sur les longs relais que sur les courts relais plus rapides. Je suis désolé pour ce crash et je m’en suis excusé."

Tsunoda a confirmé qu’il répondait jusqu’à présent aux attentes de Red Bull.

"Oui, c’est ce qu’on me dit ! J’apprends encore, bien sûr, mais je dois aussi faire preuve de progression continue dans mon rythme. Mais tant que je suis au niveau que Red Bull attend de moi en qualifications et en course, je peux profiter des séances d’essais libres pour apprendre."

"Je sais que si j’exploite tout mon potentiel, je peux probablement battre Max de temps en temps."

Quant aux discussions d’après-course et la réunion de crise chez Red Bull après le GP de Bahreïn, Tsunoda ne s’est pas laissé perturber.

"Oui, lors de la réunion d’après-course, l’ambiance n’était pas des plus agréables dans la salle d’ingénierie. Tout le monde exprimait simplement ses sentiments sur la course."

"Je ne sais pas de quoi parlaient les patrons. Peut-être que Max a eu une autre réunion, je ne sais pas."