Williams F1 signe un tir groupé et bat les Ferrari et une Red Bull à Miami

Carlos Sainz a signé un très bon résultat lors des qualifications du Grand Prix de Miami puisqu’il s’élancera sixième, en troisième ligne de la course. Le pilote Williams F1 confirme la bonne forme de son équipe, qui a battu Ferrari à la régulière ce samedi, et pense qu’il n’a jamais été aussi bon depuis le début de saison.

"Ca avait été un week-end difficile jusqu’ici, et c’était bizarre car je me sens très bien dans la voiture, très en confiance. J’aime ce que fait la voiture et quand je voyais les résultats, que ce soit en termes de performance ou d’opérationnel, j’étais frustré" a déclaré Sainz.

"Mais on a appuyé sur le bouton de remise à zéro. J’ai réussi à signer mon meilleur tour pour Williams en qualifs, à trois dixièmes de la pole. Ca a dû être un très bon tour pour être seulement à trois dixièmes de la voiture, un bon travail. Je suis heureux et fier, les choses se passent bien et je suis en bonne position pour demain."

Quelle que soit la météo, l’Espagnol pense pouvoir signer un très bon résultat en course : "J’étais confiant sur le sec, sous la pluie, je serai dans le rythme, il s’agit juste de mettre bout à bout le pilotage et l’opérationnel, comme on l’a fait en qualifs, et le rythme est là."

Il pense qu’il sera difficile de retenir la Ferrari de Charles Leclerc, mais pense terminer devant celle de Lewis Hamilton : "Lewis part loin, Ferrari était pas loin d’être la voiture la plus rapide en course à Djeddah, donc je pense que Charles nous passera à un moment, mais on peut se battre contre les autres."

Alex Albon partira lui septième demain, mais le pilote Williams a évoqué la pénalité de cinq secondes qu’il a reçue lors de la course Sprint. Il avait terminé quatrième mais a subi une pénalité qui l’a renvoyé hors des points, perdant cinq unités importantes pour Williams.

"Je suis content de ma qualification, mais je suis très mitigé. Je suis très déçu par le Sprint. J’ai le sentiment que ma quatrième place était méritée, c’était un bon résultat, de très bons points pour l’équipe, mais au final, je reconnais une erreur de pilotage. Mais je pense que c’est très dur de la part des commissaires de l’avoir sanctionnée, car je l’ai fait pour la sécurité" a déclaré Albon.

"Sinon oui, les qualifications se sont bien passées, je suis content, mais j’ai appris la nouvelle environ cinq minutes avant de me préparer, alors j’ai dû me calmer autant que possible et foncer. J’ai commis quelques erreurs, mais globalement, je suis très content."