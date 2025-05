Russell se ’contente’ d’être 5e : ’Je ne sais pas ce qui se passe ce week-end’

George Russell s’est qualifié cinquième pour la course du Grand Prix de Miami, et il ne pensait pas y parvenir. En début de qualification, le pilote Mercedes F1 s’est plaint de n’avoir aucun grip, et il révèle qu’à ce moment, il était convaincu qu’il ne pourrait pas réussir à se placer aussi haut sur la grille.

"A ce moment-là, je me serais de contenté de la cinquième place et d’être à un dixième de la pole" a déclaré Russell. "Je ne sais pas ce qui se passe ce week-end, en EL1 j’étais bien dans la voiture à chaque tour. En qualifications hier et aujourd’hui, je n’avais pas de feeling, ce n’était pas une bonne situation. Je me contente de la cinquième place car on est loin d’où on devrait être."

Désormais, le Britannique se tourne vers la course, durant laquelle il espère pouvoir retourner la situation, pour progresser et remonter jusqu’au podium. Il s’attend à une course difficile avec des rebondissements et des opportunités.

"J’espère que les choses seront différentes pendant la course pour être honnête, je suis sûr qu’elles le seront ! La cinquième place est une bonne position pour prendre le départ. On a vu aujourd’hui que les choses peuvent changer très vite. La course sera longue, la météo pourrait jouer un rôle, donc ça pourra changer."