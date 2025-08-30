Williams F1 : Sainz passe en Q3, Albon peste contre son équipe
Des pneus pas à température qui lui coûte cher
Deux ambiances différentes chez Williams F1 après ces qualifications au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.
Du côté des bonnes nouvelles pour l’équipe de Grove, c’est la Q3 réussie par Carlos Sainz, 9e temps.
L’Espagnol espérait même un peu mieux mais il est en confiance pour la course, quelles que soient les conditions demain.
"Dès que la température de la piste a augmenté, nous avons perdu de la performance entre les EL3 et les qualifications, et je l’ai immédiatement ressenti."
"Il nous fallait des tours très solides pour progresser dans la séance et, même si c’est un peu décevant de ne pas être mieux classés, nous avons maximisé nos efforts et la 9e place est une bonne position pour nous battre demain."
"Nous surveillerons la météo et donnerons le meilleur de nous-mêmes pendant la course, que ce soit sur le sec ou sous la pluie."
Pour Alex Albon, c’était l’élimination dès la Q2 avec le 15e et dernier temps de cette partie des qualifications. Le Thaïlandais était très en colère après son équipe à propos des pneus et il s’en explique.
"L’après-midi a été frustrant. Nous avons été rapides tout le week-end et performants en qualifications, mais lors de notre deuxième tour en Q2, nous n’avions tout simplement pas les pneus à la température nécessaire au moment de s’élancer."
"La fenêtre est très étroite, et après avoir attendu plusieurs minutes dans la voie des stands, notre tour de sortie a été compromis. Évidemment, ce n’était pas intentionnel, mais pour nous, chaque détail doit être parfait, et le tour de chauffe est crucial."
"J’étais confiant que nous pourrions facilement terminer dans le top 10, mais nous étions hors de portée. Les écarts entre les Q2 et Q3 sont si serrés qu’on ne peut pas se permettre d’erreurs ou de mauvais tour de chauffe. Demain sera difficile, car ce circuit peut être un véritable train, mais on verra ce que la météo nous réserve et ce que nous pouvons faire."
