Bortoleto a été perturbé par ’l’air sale’, Hülkenberg n’était ’pas assez rapide’

Gabriel Bortoleto s’est qualifié 14e du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, mais il avoue une certaine déception. Le pilote Sauber F1 s’est plaint de Yuki Tsunoda à la radio, et il explique que le Japonais a créé de l’air sale devant lui, ce qui lui a fait perdre du temps.

"J’ai eu beaucoup d’air sale, ce n’est pas qu’il m’a bloqué. A la radio ça pouvait sembler être cela car je m’en suis plaint, mais j’ai perdu du temps par rapport à mon tour précédent d’attaque. Ce n’est pas idéal car normalement, vous progressez avec votre deuxième train de pneus" a déclaré Bortoleto.

"La piste progresse, vous aussi, et les deux seuls virages où j’ai perdu du temps sont ces deux-là. J’ai eu de l’air sale, j’ai perdu un dixième, un dixième et demi et je crois avoir raté la qualification pour cet écart."

Après cette déception, il espère néanmoins pouvoir progresser en course, même si le circuit de Zandvoort n’est pas idéal pour cela : "Le rythme de course n’était pas mauvais hier mais c’est un circuit très compliqué pour dépasser, donc nous ferons au mieux."

Nico Hülkenberg n’a pas franchi la Q1 et s’est qualifié 17e, et l’Allemand admet qu’il a simplement manqué de performance : "De petits écarts comme tout le temps en Q1, un dixième pour rater la Q2, mais je n’étais juste pas assez rapide et j’ai été éliminé."

"On verra pour la course, dépasser est difficile aussi, ce n’est pas le meilleur circuit pour ça, et les conditions mitigées pourraient aider. Mais ce n’est encore pas sûr pour l’instant donc on va se pencher là-dessus et voir quelles seront nos meilleures options."