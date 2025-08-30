Alonso relativise la déception avec ’l’objectif accompli’ d’être en Q3
Aston Martin F1 semblait bien mieux placée en début de week-end
Fernando Alonso a terminé dixième de la qualification du Grand Prix des Pays-Bas, ce qui peut sembler décevant après avoir été deuxième en EL2, et avoir occupé des places dans le top 4 toute la première journée.
Mais le pilote Aston Martin F1 relativise et ne ressent pas de frustration, car c’est une apparition en Q3 et il n’avait pas vraiment de chances d’aller chercher mieux en matière de résultats.
"Je pense oui, être dans le top 10 est déjà un objectif accompli dans le week-end. Quand vous êtes dernier en Q3, dixième n’est pas la meilleure position de départ, mais c’est ce que nous méritons aujourd’hui" a déclaré Alonso.
"Nous sommes à un dixième et demi de la neuvième place donc ce n’est pas comme si c’était proche. On doit faire mieux demain en course, on aura une sélection de pneus différente des autres équipes et on espère que ça paiera."
Plus que de la déception, le double champion du monde est rassuré d’être dans le bon peloton, alors que son équipe était à l’agonie pas plus tard qu’au GP de Belgique : "Après Spa, nous avions besoin d’arriver en Q3 et de nous sentir compétitifs, et les deux derniers week-ends ont été bons."
La véritable déception du week-end chez Aston Martin est pour Lance Stroll, qui semblait rapide en ayant devancé Alonso en EL1 et en EL3. Mais comme en EL2, le Canadien s’est crashé en qualifications et il sera dernier au départ demain.
"Rien de plus à dire. C’est très frustrant et, oui, c’est vraiment nul," a-t-il déclaré après son erreur en Q1. "J’ai juste mis une roue dans l’herbe, une erreur de jugement. C’est vraiment la pire sensation. J’étais à l’aise dans la voiture pendant toutes les séances d’essais libres, la première séance, tout ça. C’est comme ça."
Interrogé sur sa possibilité de reprendre la séance, il a répondu : "Non, la voiture était trop endommagée. C’est vraiment dommage car les mécaniciens ont fait un super travail cette nuit pour réparer ma voiture. Ouais, c’est dommage pour tout le monde. Ce n’est pas une journée agréable. Notre F1 est vraiment très performante ici."
