Williams F1 cherche à faire annuler la pénalité ’injustifiée’ de Sainz

Williams F1 va essayer de faire annuler la pénalité subie par Carlos Sainz à Zandvoort, alors que le pilote espagnol avait été sanctionné pour l’accrochage avec Liam Lawson. Il s’est défendu après la course de mériter une telle sanction et s’est emporté contre les décisions prises à son encontre.

Il révèle que l’équipe de Grove est en train de voir si elle peut faire annuler la pénalité en apportant des éléments dont les commissaires n’auraient pas eu connaissance au moment de leur décision.

"J’ai eu l’occasion d’aller leur parler après la course. Il y a eu un malentendu lorsque j’étais dans l’espace réservé à la télévision" a expliqué Sainz. "Je pensais que je ne pourrais pas y aller, mais j’ai finalement eu l’occasion de m’asseoir avec eux pendant 15 minutes pour analyser l’incident."

"Il m’a semblé très clair que dès qu’ils ont rassemblé toutes les preuves et examiné les éléments nécessaires pour prendre la bonne décision, ils ont compris que cette décision n’était pas la meilleure."

"Nous essayons maintenant de voir si nous pouvons rassembler suffisamment de preuves et d’éléments pour changer la décision de pénalité, car je reste convaincu que la pénalité qui m’a été infligée était injustifiée."

"Une mauvaise décision peut arriver, mais vous avez la possibilité de la réexaminer, et s’il y a eu un malentendu, un manque de preuves ou une analyse insuffisante, il est encore temps de la réanalyser, de la rouvrir et de la modifier."

La course a été agitée, et Sainz voit en cela une circonstance atténuante pour les commissaires, même s’il ne change pas d’avis par rapport à ce qu’il disait après la course dimanche.

"Je pense sincèrement qu’ils ont passé un dimanche très difficile, avec le recul. L’après-midi a été très chargé et cela a été accablant en raison de tout ce qui s’est passé pendant la course, ou plutôt de ce qui ne s’est pas passé."

"Je reste convaincu de ce que je pensais après la course. Je suis évidemment beaucoup plus calme maintenant, mais je reste convaincu que ce qui s’est passé et la pénalité infligée étaient inacceptables, et je l’ai clairement fait savoir."

Mise à jour : Williams F1 a bien fait sa demande ce jour de droit de révision de la pénalité de Sainz.