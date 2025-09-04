Eviter de répéter Imola : Antonelli promet d’être à 100% à Monza

Kimi Antonelli a promis d’être à 100 % ce week-end après avoir peiné à gérer son énergie lors de sa première course de F1 à domicile à Imola.

Antonelli courra à domicile pour la deuxième fois cette saison lors du Grand Prix d’Italie qui se tiendra ce week-end à Monza.

La première saison en F1 du jeune pilote de 19 ans a été mitigée. Antonelli a décroché son premier podium au Grand Prix du Canada en juin, mais il n’a terminé dans les points qu’une seule fois depuis. La pression sera à nouveau sur les épaules de l’Italien ce week-end, devant son public.

Antonelli avait également été victime d’un gros accident lors de sa première sortie avec Mercedes F1 en EL1 l’an dernier, car il voulait impressionner dès sa première apparition pour l’équipe.

Ce jeudi, Antonelli nous a confié être mieux préparé après les difficultés rencontrées lors du week-end d’Imola dans la gestion de toutes les sollicitations qu’il a eues et l’avaient vidé de son énergie.

"Je serai beaucoup mieux préparé et je sais clairement mieux à quoi m’attendre d’une course à domicile. Je sais clairement mieux comment me déplacer dans le paddock et me comporter pendant le week-end de course pour être à 100 % à chaque fois que je prends le volant."

"Je dirais donc que je serai mieux préparé. Imola était ma première course à domicile et il y avait beaucoup de choses à faire, surtout en dehors de la piste. De mon côté, je n’ai pas géré mon énergie de manière optimale et, dès le retour au volant, je ne me sentais pas à 100 %, ni au niveau de ma concentration."

"J’ai l’impression que de ce côté-là, je saurai mieux réagir et me comporter, c’est donc le principal apprentissage. Il faut aussi essayer de gérer son énergie au mieux pendant tout le week-end, car on commence le week-end et, en arrivant le dimanche, on a un peu moins d’énergie."

Kimi Antonelli sort d’une mauvaise course : alors qu’il se battait pour un top 6 lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas, il a écopé de 15 secondes de pénalité pour deux incidents, notamment celle correspondant au fait qu’il a sorti Charles Leclerc au virage 3.

L’Italien ne s’est pas laissé abattre par cela.

"Je me concentre uniquement sur moi-même, sur ce que je dois faire. Il est très facile de se perdre et de trop se focaliser sur le résultat final. Je n’ai pas été très performant ces derniers temps de ce côté mais ça va bien mieux dans la voiture. Il faut bien organiser les choses et aider l’équipe à trouver le meilleur équilibre."

"C’est la chose principale à faire : essayer de me concentrer sur moi-même et d’essayer de faire attention à chaque détail pour que le résultat soit au bout."