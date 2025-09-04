Alonso : La corrélation usine - piste donne confiance pour la F1 de 2026

Fernando Alonso affirme que les progrès réalisés par Aston Martin avec sa Formule 1 actuelle le confortent quant à ses chances en 2026, autant du côté des performances de l’AMR25 que, surtout, de la corrélation enfin trouvée entre l’usine et la piste.

Il a fallu attendre le Grand Prix d’Espagne pour qu’Alonso marque ses premiers points cette saison, même s’il a terminé dans le top 10 presque à chaque fois depuis. Il a déclaré que la voiture se comportait « bien mieux qu’en début de saison » grâce aux améliorations apportées par Aston Martin.

"Je pense que mon premier point au championnat a été obtenu lors de la huitième ou de la neuvième course," nous a confié Alonso à Monza aujourd’hui.

"Au début, je pense que nous n’avions pas la voiture pour être dans le top 10 le dimanche, mais maintenant, il semble que nous soyons capables de nous battre en milieu de peloton et de marquer des points régulièrement."

"Sur les neuf dernières courses, je pense avoir atteint sept fois la Q3, dans le top 10, donc la voiture est clairement très différente maintenant."

Les améliorations apportées par Aston Martin ont "amélioré l’équilibre aérodynamique de la voiture et l’ont rendue plus prévisible."

"La plateforme aérodynamique est meilleure. Nous n’avons pas beaucoup modifié les réglages mécaniques d’un week-end à l’autre. Certes, nous travaillons un peu chaque week-end, mais je pense qu’au niveau aérodynamique, la voiture est beaucoup plus stable, plus facile à piloter et nous pouvons enchaîner les tours."

Alonso a signé le meilleur résultat d’Aston Martin de la saison avec une cinquième place au Grand Prix de Hongrie. Cependant, Alonso s’attend à ce que l’équipe sera moins compétitive à Monza, qui exige une voiture performante en ligne droite.

"Nous abordons Monza avec un peu plus de prudence quant à nos performances. Le dernier circuit de ce type était Spa, et nous n’étions pas très rapides à Spa. On verra bien."

"Nous avons apporté quelques modifications après Spa aux réglages de la voiture et à notre approche des week-ends. J’espère donc pouvoir faire un peu mieux, mais je pense que sur le papier, Monza n’est pas un circuit aussi favorable que lors des deux dernières courses."

L’équipe concentre ses efforts sur sa nouvelle monoplace pour la saison 2026, lorsque la F1 introduira une nouvelle réglementation technique. Alonso a déclaré que les progrès de l’équipe lui donnent certainement davantage de confiance pour l’année prochaine.

"Faire confiance aux outils dont nous disposons à l’usine et amener en piste des pièces qui répondent réellement aux attentes est évidemment une très bonne chose. Nous n’avons pas eu cela en 2023 et 2024."

"Il est donc heureux de revenir à une corrélation usine-piste plus normale et de développer la monoplace 2026 l’hiver prochain en sachant que les outils sont adéquats."