Williams F1 a un gros problème avec les pneus tendres

Alex Albon a terminé 16e de la deuxième séance libre du Grand Prix d’Autriche, un résultat très décevant après des EL1 prometteurs. Le pilote Williams F1 reconnait qu’il n’arrive pas à identifier les raisons de sa chute en performance au fil de la journée.

"On est un peu confus aussi. Ce n’est pas catastrophique mais ce n’est pas fantastique. On doit comprendre les changements de vent car on sait qu’on n’aime pas ça. Ca allait bien en pneus durs mais on a reculé dès qu’on a chaussé les tendres" a déclaré Albon.

"Nous avons eu des difficultés avec les pneus tendres tout au long de l’année, on va devoir comprendre. On doit expérimenter en EL3 pour rebondir, et c’est parfois difficile de savoir comment placer la voiture dans la bonne fenêtre."

Carlos Sainz assure que la voiture a un meilleur potentiel que sa 17e place, mais il confirme le diagnostic d’Albon sur les pneus : "Mieux que ça le semble. On est loin sur la feuille des temps, mais on a eu des problèmes pour boucler un tour rapide en pneus tendres. C’est une tendance, depuis Imola on a du mal à faire un tour en pneus tendres."

"Là-bas on était très rapide, mais depuis, dès qu’on chausse le C5 ou le C6, on n’est pas compétitifs. En pneus durs, j’étais troisième, en pneus mediums j’étais premier, et dès qu’on passe en tendres, les autres trouvent un grip qu’on ne trouve pas, donc on doit comprendre."

"Notre rythme de course semble bon, c’est juste quand on chausse ce pneu tendre. On aura un autre set pour tester les tendres en EL3. Si on se qualifiait en mediums ou durs, on serait bons pour aller en Q3, mais en pneus tendres, on devra trouver des choses et essayer des choses."