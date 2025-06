Haas F1 compte sur ses progrès habituels entre les libres et la qualification

Esteban Ocon a terminé 15e de la première journée d’essais du Grand Prix d’Autriche. Le pilote Haas F1 n’est pas encore satisfait du rythme de sa voiture, mais il a constaté des progrès qui le rassurent en vue de la suite du week-end.

"Ce ne sont que des essais, on verra demain mais on est souvent meilleurs en rythme de course qu’en qualification, mais les qualifs sont demain. On va dans la bonne direction, la voiture va de mieux en mieux et on a fait un bon progrès entre EL1 et EL2. On doit refaire un pas en avant demain" a déclaré Ocon, qui a été impressionné par la hiérarchie "serrée" de ce vendredi.

Oliver Bearman a connu une journée éprouvante mais pense que des progrès sont possibles, et c’est pour cela qu’il ne s’inquiète pas outre mesure : "Ca a été une journée difficile, j’ai eu du mal à trouver du rythme. C’est un tour court, donc on a du travail ce soir."

"Et même de mon côté, je n’ai pas piloté comme je le devrais. En EL1, on manquait de performance à haute vitesse et ce sera notre objectif demain. On n’a pas sonné l’alerte car on est souvent plus lents le vendredi que le samedi, on doit progresser et on verra ce qu’on peut faire."