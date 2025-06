Russell avait bien démarré en EL1 mais il faut progresser

Les séances d’essais libres de ce vendredi ont permis à Mercedes F1 de travailler sur un programme chargé avec les trois types de pneus, afin de mieux comprendre l’équilibre général avant le week-end.

Lors des EL1, l’équipe s’est concentrée sur l’apprentissage du comportement en piste des composés C3 Dur et C5 Tendre. Les composés C4 Medium et C5 Tendre ont ensuite été utilisés en EL2.

Russell a réalisé le meilleur temps en EL1 avant de tomber à la 6e place lors des EL2.

"Nous avons eu quelques difficultés aujourd’hui, mais la séance de l’après-midi était conforme à nos attentes avant le week-end. Nous avons affiché un bon rythme sur un tour en EL1, ce qui a été une légère surprise pour nous. L’équilibre de la voiture était bon, mais en entrant en EL2, nous avons légèrement reculé. Nous allons examiner cela ce soir et viser un retour au niveau idéal atteint lors de la première heure d’essais."

"Nous ferons de notre mieux demain, mais vu le rythme des McLaren, nous pourrions avoir du mal à nous battre pour la pole position. Nous espérons être dans la course pour le top 5, mais nous sommes également conscients de l’importance du rythme de course pour le résultat. L’asphalte est abrasif ici et la gestion de ce problème n’a pas été notre point fort ces derniers temps. Nous allons cependant travailler dur pour optimiser la voiture et voir ce que nous pouvons faire pendant le reste du week-end."

Kimi Antonelli a lui été constant avec le 11e chrono lors des deux séances.

"La journée a été assez difficile dans l’ensemble, mais positive et riche en enseignements. Je me sentais bien au début des EL1 et EL2, mais la piste étant si courte, c’est toujours un défi de réaliser un bon tour. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir optimisé mes tours avec le composé le plus tendre, faisant quelques erreurs ici et là. Je vais me concentrer sur l’amélioration en EL3, donc je suis prêt pour les qualifications."

"Mes longs relais étaient toutefois plus prometteurs. Notre rythme semblait correct tout au long de la séance et l’équilibre général de la voiture était bon. Nous savons qu’un circuit avec un asphalte aussi abrasif nous complique généralement la vie. Espérons que les récentes améliorations apportées à la W16 nous auront aidés dans ce domaine, mais nous ne le saurons que lors du Grand Prix de dimanche. Pour l’instant, nous savons sur quels points nous devons travailler cette nuit et espérons pouvoir progresser encore davantage avec la voiture avant le week-end."