Williams F1 a enfin une date pour le droit de révision de la pénalité de Sainz

La FIA a confirmé les détails de l’audience de « droit de révision » demandée par Williams suite à la pénalité infligée à Carlos Sainz lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Sainz a écopé d’une pénalité de 10 secondes et de deux points de pénalité sur sa licence, après que les commissaires l’ont tenu pour responsable d’une collision avec Liam Lawson à la sortie du virage de Tarzan.

L’instance dirigeante de la discipline a convoqué un représentant de Williams pour assister à l’audience, qui se déroulera en deux parties. La première partie déterminera si l’équipe a fourni de nouveaux éléments de preuve pertinents et significatifs, afin que les commissaires puissent reconsidérer leur décision initiale.

La FIA a également informé Racing Bulls qu’un représentant de son équipe sera requis si les commissaires acceptent les preuves de Williams et procèdent à la seconde partie de l’audience. Les équipes rivales peuvent assister à l’audience si elles le souhaitent.

Les commissaires ont jugé Sainz responsable de la collision car « Lawson avait le droit de prendre le virage et Sainz était donc entièrement ou principalement responsable ». Sainz tentait alors de dépasser Lawson par l’extérieur du virage.

Les deux pilotes ont subi des dommages lors de l’incident, ce qui les a fait sortir du top 10. Le directeur de l’équipe Racing Bulls, Alan Permane, a accusé Sainz d’avoir percuté Lawson et de lui avoir coûté une cinquième place.

Sainz avait déjà été impliqué dans une audience de révision en 2023 lorsque Ferrari, son équipe à l’époque, avait tenté d’annuler sa pénalité au Grand Prix d’Australie. Ils n’y sont pas parvenus. Sur les 13 dernières demandes de révision soumises à la FIA, 10 n’ont pas été retenues.

Déclaration de la FIA concernant l’audience relative au droit de révision de Williams

Le 4 septembre 2025, les commissaires sportifs ont reçu une requête en révision en vertu de l’article 14 du Code Sportif International de la FIA de la part d’Atlassian Williams Racing concernant la décision des commissaires sportifs du Grand Prix des Pays-Bas 2025, Document 45, relative à une violation de l’Annexe L, Chapitre IV, Article 2 d) du Code Sportif International concernant la Voiture 55.

Le représentant de l’équipe est tenu de se présenter aux commissaires sportifs le vendredi 12 septembre 2025 à 15h30 concernant ce qui précède. L’audience se tiendra virtuellement par visioconférence ; les détails seront communiqués séparément.

Il est à noter que cette audience se déroulera en deux parties. La première consistera à entendre les preuves et les observations du requérant afin de déterminer s’il existe un « élément nouveau significatif et pertinent qui n’était pas disponible pour la partie demandant la révision au moment de la décision concernée ».

Si les commissaires sportifs déterminent, conformément à l’article 14.3 du Code Sportif International de la FIA, qu’un tel élément existe, une seconde partie de l’audience sera convoquée à une date qui sera communiquée, vraisemblablement peu après la première partie de l’audience.

Toute autre partie concernée peut demander l’autorisation des commissaires sportifs pour comparaître.