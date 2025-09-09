Ferrari fixe un objectif à Hamilton pour la fin de saison

Ferrari a fixé à Lewis Hamilton un objectif à atteindre après avoir constaté son retour en forme après la pause estivale.

Pour Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, Hamilton se doit d’obtenir un premier podium en F1 pour en rouge cette saison, après un Grand Prix d’Italie encourageant.

Hamilton s’est qualifié cinquième pour ses débuts à Monza avec l’équipe, mais a été rétrogradé à la 10e place après avoir obtenu cinq places sur la grille de départ suite à une infraction au drapeau jaune à Zandvoort. Il est ensuite remonté à la sixième place sous le drapeau à damier.

Le septuple champion du monde a réalisé de beaux dépassements tout au long de la course, notamment sur Fernando Alonso, et a terminé à seulement 4,4 secondes de George Russell. Hamilton a fini 6e, à 12 secondes de Charles Leclerc seulement.

Hamilton compte désormais 16 courses sans podium pour Ferrari, et 18 au total depuis sa deuxième place pour Mercedes au Grand Prix de Las Vegas 2024.

Au cours de sa carrière, le pilote aux 202 podiums n’a jamais signé une saison sans un seul podium en Grand Prix, et Vasseur est certain que Hamilton ne fera pas de 2025 sa première année.

"Oui, car il a pu se battre avec Russell à Zandvoort et est passé de la 10e à la boîte de vitesses de Russell à Monza," a déclaré Vasseur lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Hamilton monterait sur le podium.

"Oui, nous pouvons espérer monter sur le podium avec lui, tout progresse, c’est maintenant l’objectif."

"Honnêtement, tout avait bien commencé à Zandvoort la semaine dernière, et c’est difficile car le résultat du week-end n’était pas positif, mais au final, le rythme était meilleur dès le début par rapport à Charles."

"L’ambiance était meilleure en course, il s’est battu avec Russell jusqu’au 30e tour, ce qui signifie qu’il était en meilleure position, et je pense que l’énergie qu’il a reçue des tifosi mercredi à Milan a été très spéciale pour lui."

"Je ne sais pas à quoi il s’attendait, mais c’était quelque chose de très important, et cela lui a donné un coup de pouce supplémentaire tout le week-end, donc c’est sûr que nous avons dû purger la pénalité, et nous savions que ce ne serait pas facile, mais il est revenu, et le rythme était là dès le premier tour des EL1."