Essais Pirelli F1 : quatre équipes en piste à Monza pour préparer 2026

Quatre équipes étaient en piste hier à Monza pour la première des deux journées d’essais organisées par Pirelli afin de travailler sur le développement des pneus 2026.

Vainqueur du Grand Prix d’Italie dimanche, Max Verstappen était de retour en piste, accompagné de son coéquipier chez Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, du pilote de réserve Aston Martin, Felipe Drugovich, de Carlos Sainz (Williams) et d’Isack Hadjar (Racing Bulls).

Red Bull était en piste avec Verstappen le matin et Tsunoda l’après-midi, rejoints par Drugovich au volant de l’Aston Martin. Cependant, des orages et de fortes pluies étant prévus pour ce matin, le programme a été modifié.

Après la séance matinale, Williams et Racing Bulls étaient prêtes à terminer une partie de leur programme en avance, avec Sainz et Hadjar hier après-midi. Aston Martin et Williams ont fait rouler des versions modifiées de leurs monoplaces actuelles, respectivement l’AMR25 et la FW47, adaptées aux pneus prototypes. Red Bull a utilisé un mulet basé sur la RB19 de 2023, et Racing Bulls a fait de même avec une VCARB01 de 2024.

Le programme global de ces essais est axé sur la finalisation des gommes slicks à utiliser pour la saison prochaine. La construction du pneu a d’ailleurs été homologuée le 1er septembre, conformément au règlement. Les essais de Monza constituent la septième séance organisée par Pirelli cette année pour développer les nouveaux pneus. Tout en conservant un diamètre de 18 pouces, ils sont légèrement plus étroits, de 25 mm à l’avant et de 30 mm à l’arrière.

Le matin, le champion du monde en titre a bouclé son programme, effectuant 59 tours avant de passer le relais à Tsunoda, qui en a bouclé 63 l’après-midi. Le meilleur temps de Verstappen a été de 1’24’’117, réalisé au 25e tour, tandis que le pilote japonais a signé un temps de 1’23’’826 au 30e tour. Au volant de l’Aston Martin, Drugovich a bouclé 118 tours au cours de la journée, avec un meilleur temps de 1’23’’792 réalisé au 37e tour.

Carlos Sainz a bouclé 49 tours au volant de la Williams, avec un meilleur temps de 1’22’’388 réalisé au 30e tour. Isack Hadjar a bouclé 65 tours, son meilleur temps étant de 1’23’’951 réalisé au 41e tour. Les temps n’ont aucune valeur comparative, car ils sont liés au programme spécifique de chaque pilote.

Toutes les équipes ont testé les gommes les plus tendres de la gamme. Racing Bulls et Williams ont utilisé les C4, C5 et C6, tandis que Red Bull Racing et Aston Martin ont également testé la C3. Le programme a débuté par des tours rapides. Pirelli a testé les performances pures des différents composés avant de passer à des runs plus longs pour vérifier leur niveau de dégradation. La température ambiante variait entre 22 °C et 27 °C, tandis que la température de la piste oscillait entre 24 °C et 40 °C.

Le programme de ce jour dépendra inévitablement de la météo. S’il ne pleut que le matin, les essais de pneus slicks reprendront l’après-midi, avec uniquement Racing Bulls et Williams en piste. Si la pluie persiste dans l’après-midi, mais sans intensité excessive, Pirelli pourrait en profiter pour tester également les pneus Full Wet et Intermediaire. Cela fournirait des données utiles sur le point de convergence entre les différents composés.

Quelques photos de la journée de mardi sont disponibles ci-dessous :