Mercedes F1 : Russell s’attendait à être plus rapide mais reste confiant

George Russell a admis que la performance de Mercedes F1 lors des essais libres du vendredi au Grand Prix de Monaco de F1 était la plus lente de la saison 2025 jusqu’à présent.

Russell a terminé 12e du classement final des EL2, à plus de 7 dixièmes du chrono de Charles Leclerc et sa Ferrari.

Mercedes fondait de grands espoirs sur sa performance en qualifications avant ce week-end. Cependant, compte tenu des résultats de ce vendredi, elle devra améliorer significativement sa performance cette nuit pour rivaliser avec McLaren et Ferrari.

"C’est toujours intense autour de Monaco. Le circuit n’est pas assez grand pour 20 F1. Comme le dit notre ami Yuki [Tsunoda], c’est un vrai paradis du trafic autour du circuit, et c’est un peu comme ça aujourd’hui."

"C’est toujours incroyable de piloter ici. Nous n’étions pas très rapides aujourd’hui, mais demain est généralement la journée principale. Ce week-end, avec les deux arrêts obligatoires, ce sera intéressant."

"On a déjà vu certaines équipes se débarrasser des pneus durs, ce qui nous a un peu surpris, ce qui montre qu’elles envisagent probablement un plan différent de ce que nous attendions. Ce sera intéressant."

Russell espère un retournement de situation comparable à celui de 2024. Le pilote Mercedes était à neuf dixièmes de Leclerc lors des EL2 et lors des qualifications il n’était plus qu’à 2 dixièmes de la pole avec la cinquième place sur la grille.

"En termes de performances pures, ce vendredi a probablement été le plus lent. Pour être honnête, nous avons eu un mauvais vendredi ici l’an dernier et nous n’étions qu’à un gros dixième de la pole position au final. Tout reste à jouer et je suis toujours impatient de voir comment se déroulera dimanche."

"Même si nous ne sommes pas dans le top 5, ni dans le top 3 demain, je pense qu’il y a encore une chance dimanche, surtout pour une première comme celle-ci cette année avec deux arrêts. Nous garderons espoir."

Son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, n’a pas fait beaucoup mieux, signant le neuvième temps, à 0,6 s du meilleur temps de la séance.

"C’est amusant avec une F1 ici ! C’est difficile de trouver le bon équilibre et extraire le maximum des pneus. On a essayé différentes choses aujourd’hui, surtout avec les pneus tendres et sur la mise en température car c’est dur d’avoir du grip dans le premier tour. J’ai beaucoup appris aujourd’hui et j’ai hâte d’être à demain."

"Nous savons que Ferrari est toujours forte ici et McLaren a été forte toute la saison. Mais nous ne savons pas quelles quantités d’essence ont les autres, on essaie de se concentrer sur nous-mêmes et nous préparer pour demain."