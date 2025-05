Vowles se félicite de voir que Williams F1 ’joue le podium au mérite’

Williams F1 a de nouveau engrangé des points à Imola, et l’équipe signe même son meilleur résultat d’ensemble de la saison avec 14 points.

En termes comptables, c’est même le meilleur résultat de l’équipe depuis le GP d’Azerbaïdjan 2017, lorsque Lance Stroll avait terminé troisième et inscrit 15 unités.

"Excellent résultat pour l’équipe à Imola, avec un nouveau doublé dans les points, même si la déception est toujours présente, car nous avions encore plus à récolter selon moi" a déclaré Vowles, félicitant Alex Albon pour sa cinquième place. "Nous avons été rapides toute l’année et progressons par rapport à certains géants ; nous jouions le podium au mérite."

"Alex a réalisé une course absolument incroyable. J’étais rivé à mon siège en le regardant se battre contre les Ferrari. Et il a réussi à devancer l’une d’elles à la fin. Je suis fier de ce qu’il a accompli et de sa course."

Le directeur comprend la frustration de Carlos Sainz après sa huitième place finale : "C’est dommage pour Carlos ; le choix de la stratégie a été très délicat au début et nous n’avons pas bien fait les choses, mais ce sera bientôt son jour et nous le placerons dans les bonnes positions ; nous gagnons et perdons ensemble."