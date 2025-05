Briatore : ’Le classement final ne reflète pas’ le niveau d’Alpine F1 à Imola

Flavio Briatore regrette la malchance qui a frappé Alpine F1 à Imola. Le team principal n’évoque pas l’erreur de Pierre Gasly, qui l’a repoussé en 14e place.

Il n’évoque d’ailleurs pas du tout la course du Français, mais juge que les timings de voiture de sécurité ont été problématiques pour le résultat final de son équipe.

"Nous étions bien partis pour décrocher un bon résultat à Imola et nous avions une chance de marquer des points avant la voiture de sécurité virtuelle" a déclaré l’Italien, qui insiste sur la bonne stratégie de Franco Colapinto, qui remplaçait Jack Doohan ce week-end.

"Avec Franco en particulier, nous avions prévu une stratégie à un seul arrêt jusqu’à l’arrivée, mais la neutralisation a plus ou moins offert un passage au stand aux autres concurrents. Cela fait partie de la course, et le classement final ne reflète pas où nous aurions pu finir."

Briatore a aussi tenu à défendre Colapinto après ce premier week-end compliqué.

"C’était sa première course (pour Alpine) et il était dans une situation difficile à cause de son accident. On verra bien. Il faudra être patient, car c’est un jeune homme avec beaucoup de potentiel."

Jamais le dernier quand il s’agit de se mettre en avant, Briatore préfère noter ses liens avec Monaco, où se déroule la prochaine course, plutôt que de parler du podium d’Alpine il y a deux ans, ou de la proximité de la France avec la Principauté.

"Direction Monaco, l’une de mes courses à domicile et un circuit où nous pourrons à nouveau avoir l’occasion de nous battre."