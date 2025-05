Hamilton : une vraie ’synergie’ et ’d’excellents réglages’ à Imola

Malgré une élimination en Q2, Lewis Hamilton veut garder le sourire après le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Le pilote Ferrari note que sa voiture a été performante, et surtout il s’est senti à l’aise à son volant. C’était la première fois qu’il avait un tel feeling depuis sa victoire lors du Sprint au GP de Chine.

"Il y a des tonnes de points positifs" a déclaré Hamilton. "La stratégie était fantastique, ils ont pris de bonnes décisions et n’ont pas fait de faux pas, la voiture ressemblait à la Chine quand j’étais vraiment aligné avec la voiture."

"Et la seule autre fois, c’est [ici], où j’ai vraiment ressenti cette synergie. Les réglages étaient excellents, nous avons progressé en course et libéré notre potentiel. Si nous nous étions mieux qualifiés, nous aurions pu nous battre pour un podium, ce que je ne pensais pas possible."

"Le début de course n’a pas été spectaculaire, mais nous avons pris un bon départ, puis nous avons été serrés et avons perdu du terrain par rapport à la Mercedes de Kimi. J’étais là à attendre, et j’ai dû être patient, mais la stratégie a commencé à fonctionner, et la voiture s’est animée avec les pneus médiums."

"J’ai toujours aimé me battre en partant de l’arrière et en arrivant au bout, c’est comme ça que j’ai commencé quand j’étais enfant à Rye House. C’est une meilleure sensation que de partir et de finir premier, mais c’était vraiment une méga course et il y a tellement de points positifs à en tirer."

Et le septuple champion du monde est convaincu que la Scuderia peut faire mieux qu’à Imola : "Oui, clairement, je pensais que nous allions progresser ce week-end avec quelque chose que j’ai corrigé. Et je pense qu’il y a plus à venir."

"Les réglages et la voiture se sont révélés vraiment excellents pour la première fois. Nous avions beaucoup de pression sur les épaules après avoir lutté tout au long de l’année avec la voiture jusqu’à présent, et en particulier avec nos qualifications."

"Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai fait une course comme celle-là. Je suis sûr qu’il y en a eu une l’année dernière, mais c’était différent parce que je suis dans la voiture rouge. Avoir enfin cette connexion, cette synergie avec la voiture, a été une sensation vraiment géniale."

"Une expérience incroyable" en Italie avec Ferrari

Hamilton raconte ce qu’a été le sentiment de courir en Italie sous les couleurs de Ferrari : "C’était vraiment une réminiscence de mon enfance, assis chez moi sur mon canapé, avec un sandwich au bacon, en regardant Michael Schumacher courir avec Ferrari et en voyant le lien qui existait entre eux."

"C’est une expérience incroyable de penser que je suis maintenant ici dans l’une des deux Ferrari et d’avoir ce lien avec elles. C’est une telle passion pour moi, c’est incroyable. Nous devons juste libérer notre potentiel en qualifications. Si nous nous étions mieux qualifiés, nous aurions pu nous battre pour un podium, ce que nous ne pensions pas possible."

Désormais, le prochain défi pour Ferrari et les pilotes de Formule 1 est le Grand Prix de Monaco, le week-end prochain. Ferrari y avait brillé l’an dernier avec une victoire et un double podium, mais le Britannique craint que ça ne soit pas aussi positif cette année.

"Il s’agira toujours de faire fonctionner les pneus sur un seul tour. Si nous y parvenons la semaine prochaine, je pense que nous pourrons être en bonne position. Notre voiture est généralement bonne à haute vitesse, correcte en moyenne, et peut-être un peu moins forte que les autres en basse."

"Il est évident que la prochaine course se déroulera à basse vitesse, alors nous devons voir comment nous pouvons essayer d’améliorer nos performances. Chaque course à laquelle je participe est la première avec cette voiture, donc je n’ai vraiment aucune idée de ce que ressent une Ferrari à Monaco."

"Les courses qui nous attendent, en particulier Monaco, un circuit sur lequel j’ai généralement été bon dans le passé, j’espère que nous pourrons tirer quelques enseignements de ce week-end. Mais comme je l’ai dit, il s’agira toujours de tirer le maximum des pneus sur un tour rapide."