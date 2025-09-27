Ferrari ’doit se réveiller’ si elle veut terminer deuxième du championnat
Steiner parie sur Mercedes F1 comme dauphine de McLaren
Günther Steiner s’inquiète pour Ferrari en cette dernière partie de saison 2025. L’ancien patron de Haas F1 est étonné par le manque de performance de la Scuderia, mais aussi par les errements de l’équipe et de ses pilotes, qui pourrait coûter cher selon lui.
A Bakou, la Scuderia a raté sa qualification et n’a jamais pu remonter en course, alors que le rythme de la SF-25 semblait pourtant positif, et l’Italien fait de l’’équipe de Maranello la grande perdante de la manche azérie du calendrier.
"Je pense que cette fois-ci, nous devons décerner le prix du perdant à Ferrari, car ils ont terminé huitième et neuvième, battus par Racing Bulls et Williams" a déploré Steiner, qui a été étonné par les erreurs opérationnelles de l’équipe.
"C’était le désordre, ne pas laisser Charles passer à la fin, Lewis qui s’endort pour le laisser passer parce qu’il était concentré sur autre chose. Ils doivent se réveiller, car s’ils veulent terminer deuxièmes du championnat, cela ne va pas arriver comme ça. Donc pour l’instant, ils ne sont plus deuxièmes."
Avec sept courses restantes cette saison, McLaren a fait du titre des constructeurs une simple formalité. La course pour la deuxième place s’est intensifiée depuis la pause estivale, et Steiner a laissé entendre que Mercedes pourrait conserver sa deuxième place."
"Les trois équipes sont si proches les unes des autres qu’il est trop tôt pour se prononcer. Si Mercedes fait une bonne course et remporte une victoire, et que Kimi marque des points, ils peuvent se retrouver en tête."
Malgré les deux victoires consécutives de Max Verstappen en Grand Prix, Steiner pense que la bonne passe de Red Bull prendra fin à partir de Singapour : "Je pense que Red Bull aura le plus de difficultés. Nous reviendrons sur Red Bull par la suite, mais je ne pense pas que Max remportera beaucoup d’autres courses cette année."
