Vowles : Bearman ne méritait pas ses points de pénalité à Monza

James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1, affirme qu’Oliver Bearman n’aurait pas dû être pénalisé pour l’accrochage avec son pilote Carlos Sainz lors de la dernière course du Grand Prix d’Italie.

Les commissaires ont tenu Bearman pour responsable de l’accrochage entre les deux pilotes à la chicane Roggia de Monza. Cette décision pourrait avoir de graves conséquences pour Bearman, qui a écopé de deux points de pénalité, ce qui porte son total à 10, à deux de la suspension automatique pour une course.

L’incident s’est produit alors que Sainz dépassait Bearman par l’extérieur à l’entrée du virage. Les commissaires ont estimé que, comme Sainz était devant, il avait le droit de suivre la trajectoire dans le virage et que Bearman était responsable de l’accrochage.

Bien que l’accrochage ait anéanti les chances de Sainz de terminer dans les points, Vowles a déclaré que les commissaires n’auraient pas dû pénaliser Bearman pour l’accrochage et qu’il s’agissait plutôt d’un incident de course.

"Mon sentiment – ​​j’en ai parlé à Carlos – est que l’accident de Bearman, encore une fois, était un incident de course. C’est difficile : oui, il y avait un espace qui n’existait pas, mais il n’y avait pas beaucoup d’espace disponible," confie Vowles à Bakou.

La semaine dernière, Williams a contesté avec succès une pénalité infligée à Sainz lors du Grand Prix des Pays-Bas, où les commissaires ont suivi un raisonnement similaire. Ils avaient initialement pénalisé Sainz pour une collision avec Liam Lawson, jugeant qu’il n’était pas assez loin pour avoir droit à un espace, mais ils ont finalement modifié leur décision et ont considéré qu’il s’agissait d’un incident de course après un examen.

Vowles s’est dit reconnaissant aux commissaires d’avoir révisé leur décision près de deux semaines après la course.

"Pour être franc, les commissaires ont la vie dure, mais leur travail n’est vraiment pas facile, à mon avis. Nous arbitrons les petites marges qui se produisent en direct et nous nous concentrons sur celles qui n’ont potentiellement pas été correctement arbitrées. Je leur suis reconnaissant du temps qu’ils nous ont consacré. Ils ont examiné l’affaire en profondeur et nous avons débattu du dossier en profondeur."

Cependant, il ne souhaite pas que d’autres pénalités soient révisées en dehors des épreuves.

"Cela devrait être autonome pendant le week-end. C’est l’objectif que nous devons atteindre. Il s’agit donc en partie d’une expérience enrichissante. Il ne s’agit pas de laisser tomber tout ça maintenant, mais de se demander : ’Comment pouvons-nous améliorer la situation pour tout le monde pendant le week-end ?’"

"Ce n’était pas tant pour les deux points de pénalité récupérés pour Carlos que pour définir la stratégie des courses à l’avenir. Parce que c’est flou et incertain pour nous pour l’instant."

"La situation ne fera que s’améliorer. On voit 20 voitures en huit dixièmes de seconde, je vous garantis qu’on va se cogner les roues à plusieurs reprises. Ce que j’en ai surtout retenu, c’est que c’était une conversation très sensée qui, je pense, mènera à de meilleures discussions à l’avenir."