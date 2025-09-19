Hamilton révèle avoir vendu toute sa collection de voitures
Il ferait une exception pour une F40, "une belle œuvre d’art"
Lewis Hamilton a admis ne plus posséder aucune des supercars de luxe qui se trouvaient autrefois dans ses garages de Monaco et de Los Angeles.
Cette révélation a été faite à Bakou, lorsque le pilote Ferrari a été interrogé sur son intention d’acheter la nouvelle hypercar F80 de la marque.
"Je n’ai plus aucune voiture. Vraiment plus aucune, je me suis débarrassé de toutes mes voitures. Je m’intéresse davantage à l’art ces derniers temps."
Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une exception, Hamilton a répondu en souriant : "Si je devais acheter une voiture, ce serait la F40. Parce que c’est une belle œuvre d’art."
Hamilton a posé aux côtés de l’emblématique F40 de Ferrari au début de cette année pour sa première photo officielle en rouge, mais il insiste sur le fait que sa passion ne réside plus dans l’automobile.
"J’aime beaucoup acheter des œuvres de jeunes artistes noirs émergents et de l’art africain. Il y a tellement à apprendre dans ce domaine. C’est ce à quoi je consacre la plupart de mon temps à faire des recherches en ligne."
