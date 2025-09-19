McLaren F1 n’est pas étonnée par la polémique autour de son équipe

Lors de la conférence de presse FIA du jour à Bakou, Andrea Stella, directeur de l’écurie McLaren F1, a été interrogé sur le controversé échange de pilotes effectué par son équipe lors du Grand Prix d’Italie.

Le recours aux consignes d’équipe par l’écurie britannique a été remis en question après que McLaren ait demandé à Oscar Piastri de céder la deuxième place à son coéquipier et rival pour le titre, Lando Norris, alors qu’un arrêt au stand trop lent l’avait fait reculer d’une place.

Après avoir examiné la situation après la course à Monza, McLaren a clarifié sa position pour la suite de la saison.

La première question posée à Stella était de savoir si McLaren avait été surprise par le bruit autour de l’utilisation des consignes d’équipe.

"Non, pas vraiment surpris. Je pense que le bruit autour d’une situation de course est naturel. La Formule 1 est un sport très populaire."

"Ce qui est important pour nous, c’est que les commentaires soient respectueux et, lorsqu’ils le sont, nous les accueillons, nous les écoutons, nous en tenons compte, même si, en fin de compte, ce qui compte pour nous, ce n’est pas le bruit extérieur, mais ce que nous en faisons en interne et la manière dont nous nous organisons pour continuer à courir."

La question qui est posée est clairement celle de ce qui doit être compensé par l’équipe en tant qu’erreur ou non. Un arrêt trop lent a été considéré par beaucoup comme un fait de course qui doit profiter à un autre pilote. Interrogé sur un éventuel changement de politique en la matière, Stella a répondu : "Comme après chaque week-end de course, nous examinons notre fonctionnement et les décisions que nous prenons."

"Nous avons fait de même après Monza et nous avons pu confirmer que notre fonctionnement correspondait à nos intentions. C’est ce que nous pouvons confirmer pour l’avenir. Bien que nous restions ouverts et attentifs à tout ce qui se passe, je pense que cette situation nous a donné la possibilité de confirmer notre approche."

Stella a d’abord évité de répondre directement à la question de savoir si McLaren avait "trop orchestré" sa gestion des arrêts à Monza.

"Les situations de course sont forcément sujettes à différentes interprétations, donc nous sommes à l’aise avec le bruit, avec les commentaires, nous accueillons tous les commentaires. Encore une fois, l’important, c’est qu’ils restent toujours respectueux. Le respect est une valeur très importante pour McLaren Racing et, j’en suis sûr, pour tout le monde. Je ne suis donc pas surpris par le bruit autour de cette affaire."

"Pour répondre à votre question, depuis le muret des stands, nous mettons en œuvre ce dont nous avons convenu avec nos pilotes, ce qui devient finalement nos principes et notre approche de la course."

"Dans cette situation, comme nous avions séquencé les deux voitures d’une certaine manière lors de l’arrêt au stand, en commençant par la voiture derrière, nous avons dû procéder à un échange, car cela, combiné à la lenteur de l’arrêt, a conduit à l’échange de position."

"Mais cette situation que nous avons connue en termes de séquence d’arrêts au stand est la même qu’en Hongrie, et nous avons agi de manière cohérente avec la situation que nous avions en Hongrie."

"Un partout donc, balle au centre. Maintenant, pour le futur, nous avons pris une décision. Soit nous ferons pareil, soit non. Mais comme l’a dit Oscar hier, nous ne le dévoilerons pas sinon nous serions une cible pour d’éventuels rivaux trop proches de nous en course."

McLaren aura sa première occasion de remporter le championnat constructeurs ce week-end à Bakou. Stella a insisté sur le fait que le fait que McLaren défende avec succès son titre ne changera en rien son approche de la lutte pour le titre pilotes.

"Non, notre approche du titre pilotes ne changera pas. Cela ne dépend pas du championnat constructeurs, notre façon de courir dépend des principes de course, des valeurs que nous incarnons chez McLaren Racing. Cela reflète également notre volonté de préserver l’unité de l’équipe, qui est une condition fondamentale pour l’avenir."