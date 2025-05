Villeneuve tacle McLaren F1 : ’Ils sont faibles et étranges’

Jacques Villeneuve a taclé McLaren pour sa gestion du Grand Prix d’Émilie-Romagne, où l’écurie a terminé deuxième et troisième.

Le Canadien a dénoncé ce qu’il considère comme une « faiblesse » chez les champions constructeurs en titre, qui n’ont pas été assez « agressifs » dans leur quête de victoire à Imola.

Max Verstappen a remporté sa deuxième course de la saison grâce à une manœuvre sensationnelle au départ, par l’extérieur sur Oscar Piastri dans le premier virage.

Cependant, le pilote Red Bull a été grandement aidé par le fait que l’Australien ait été "surpris en train de dormir", selon les termes de Villeneuve.

Après le redémarrage sous voiture de sécurité, l’écurie de Woking a choisi de ne pas échanger de places Piastri et Lando Norris, malgré le fait que ce dernier chausse des pneus plus frais.

Une fois son coéquipier dépassé, Verstappen était hors de vue. Une décision – ou plutôt son absence – qui a laissé perplexe le champion des pilotes de F1 1997.

"Ils montrent des faiblesses, de grosses faiblesses. Ils ne font pas preuve de la force de décision dont Red Bull fait preuve année après année. C’est comme s’ils avaient peur d’être agressifs pour tenter de remporter le championnat des pilotes et d’affronter Piastri en favorisant Norris. C’est vraiment être faible et étrange."

"Piastri a raté le premier virage. Il s’est fait surprendre à dormir. Il n’aurait jamais dû sortir deuxième du virage et il n’avait pas le rythme, ce qui était étrange."

"Norris avait plus de rythme. Au restart, McLaren savait que ce n’était qu’une question de tours avant que Norris ne prenne l’avantage sur Piastri grâce à la différence de pneus, c’était évident."

"Je suis sûr à 100 % que Norris prendrait l’avantage, alors pourquoi lui faire perdre trois tours au lieu de lui donner une chance sur Verstappen, car Verstappen est en lice pour le championnat."

"Il ne faut pas donner de victoires à Verstappen. C’est plus de points pour lui au championnat des pilotes."

Lorsqu’on a suggéré au Canadien que McLaren semblait repousser l’inévitable et faire en sorte que Norris, qui avait tenté d’évoquer la possibilité de consignes d’équipe à la radio, acquiesce.

"Oui, ils semblent satisfaits de leurs deuxième et troisième places. McLaren a une voiture où un bon week-end signifie première et deuxième places. Tout ce qui est inférieur est un peu décevant. Les première et troisième places sont plutôt acceptables, mais ils semblent satisfaits des deuxième et troisième places."

La remontée de Ferrari à Imola est un bon signe mais pas suffisant

Villeneuve nourrit encore des doutes sur Ferrari malgré une performance impressionnante de l’équipe en course.

Lewis Hamilton a affiché son optimisme dans ses déclarations à chaud après l’arrivée, suite à la belle remontée de la Scuderia. Mais Villeneuve reste sceptique quant aux chances de Ferrari lorsqu’on lui demande si Imola pourrait marquer un tournant pour leur saison.

"Les mauvaises places en qualifications n’étaient pas dues à une erreur, le rythme n’était tout simplement pas au rendez-vous. Les propos de Lewis après la course étaient encourageants mais on ne peut pas se permettre de penser qu’on peut renverser la situation comme ça."

"En course c’était bien plus rapide mais si vous vous qualifiez mal cela gâche tout. Toute la voiture et toute l’équipe doivent encore progresser, notamment pour comprendre les pneus sur un tour."

Cependant, Villeneuve n’a pas tari d’éloges sur la performance d’Hamilton, qui a réalisé une remontée spectaculaire.

"Nous avons vu que Lewis est capable, il se montre à la hauteur dès qu’il le peut, comme il l’a fait en course. C’est pourquoi il faut choisir un pilote comme Lewis ou Max [Verstappen], ces pilotes font la différence."