Stella : les performances de Red Bull ’ont un peu surpris’ McLaren F1

McLaren F1 a encore été l’équipe qui a inscrit le plus de points à Imola, ce qui était l’objectif pour l’équipe. Andrea Stella, son directeur, explique que le Grand Prix d’Emilie-Romagne s’est décidé rapidement, dès le dépassement d’Oscar Piastri par Max Verstappen au premier virage.

"Nous quittons Imola avec un beau score en termes de points pour l’équipe. Avant le week-end, nous savions que le tracé de la piste et les conditions ambiantes rendraient la course beaucoup plus serrée, mais nous avons été un peu surpris par la performance de la Red Bull – félicitations à Max" a déclaré Stella.

"La course s’est jouée dès le premier tour avec le dépassement de Max sur Oscar. Ensuite, nous avons tenté différents scénarios pour reprendre la tête. Lando a su optimiser son relais en pneus médiums et a réalisé une très belle course."

"Avec Oscar, nous avons opté pour une stratégie à deux arrêts. Si les pneus durs s’étaient légèrement mieux comportés, cela aurait été une stratégie gagnante, mais c’est une chose à laquelle nous devons réfléchir a posteriori. Vouloir la victoire comporte toujours une part de risque, et parfois, prendre un risque a un revers."

"Il a réalisé de superbes dépassements pour s’adapter aux différents facteurs de la course. Ensuite nos pilotes se sont battus proprement et loyalement, ce qui a finalement permis à l’équipe de remporter un double podium."

L’Italien rejoint l’avis de Lando Norris, qui jugeait après la course que battre Verstappen était mission impossible : "Nous avons tenté différents scénarios pour tenter de battre Max, mais à aucun moment, je pense, nous n’avons constaté que notre rythme de course était suffisant."

"Même lorsque, grâce à la dernière intervention de la voiture de sécurité, Lando a pu dépasser Oscar et attaquer au maximum, Max a globalement réagi à Lando. Pour dépasser, il faut sept ou huit dixièmes de seconde de mieux, c’est comme ça. Le facteur principal de notre défaite reste le changement de position et l’issue du premier tour."

Si Piastri a pris le risque de rester en piste avec des pneus usés, Stella révèle que c’est Norris qui a demandé de passer aux stands lors de la neutralisation finale : "Nous avons discuté de ce genre de scénarios avant la course, afin de ne pas entrer dans la course avec tout à débattre en direct."

"Et nous savons qu’en cas de dégradation, il faut des pneus neufs et rester en piste avec des pneus neufs, même si Imola n’est pas le circuit le plus facile pour dépasser. Non seulement on peut se faire doubler par ceux qui sont passés au stand, mais on peut aussi se faire doubler plusieurs fois, ce qui, je pense, s’est produit avec Leclerc."

"Je pense donc qu’avec Oscar, nous étions heureux de prendre un peu de risques, car nous savions que la voiture était compétitive et que ses pneus n’étaient pas complètement usés. Oscar voulait parier de rester en piste pour essayer de gagner une place."

"C’est vrai, les pilotes sont libres de courir de leur point de vue. Mais Lando était convaincu de vouloir des pneus neufs, car cela lui aurait permis de doubler. Et encore une fois, si nous voulions avoir une chance contre Max, nous avions besoin de pneus neufs. Je pense donc que la décision a été relativement simple."