Red Bull confirme avoir fait ’une percée’ avec ses évolutions à Imola

Une « percée » chez Red Bull pourrait bien arriver à point nommé pour sauver Max Verstappen dans sa quête d’un cinquième titre mondial consécutif.

Le Néerlandais et son équipe se sont rendus à Imola avec l’intention de mettre fin à la domination « déprimante » de McLaren à Miami. Le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, et le père de Verstappen, Jos, ont admis que les améliorations apportées à Imola étaient probablement la dernière chance de relancer la saison.

Et ce fut une succès selon Marko !

"Nous avons apporté plusieurs nouvelles pièces ici," a déclaré un Marko ravi après la victoire de Verstappen depuis la pole position dimanche, réduisant son retard au championnat à seulement 22 points.

"Je pense que nous avons été encore meilleurs que McLaren. Nous étions tout simplement plus rapides."

"C’est la première fois en un an que les améliorations ont un effet positif sur la voiture. Je suis heureux et nous allons à Monaco la semaine prochaine avec une grande confiance."

Bien qu’Imola convienne parfaitement aux caractéristiques de la RB21 – contrairement à Monaco – Red Bull semble également avoir réduit l’avantage considérable de McLaren en termes de dégradation des pneus.

"Nous étions au moins aussi bons qu’eux en termes d’usure des pneus. C’est la première fois depuis longtemps que l’équilibre de la voiture était suffisamment bon pour permettre à Max de faire ce qu’il voulait. Dieu merci, nous avons pu obtenir un tel résultat."

Plus tôt, des responsables de l’équipe déploraient un problème évident de corrélation entre la soufflerie et la piste.

"Nous commençons à mieux comprendre cela maintenant," dit Christian Horner, le directeur de l’équipe.

"Nous avons apporté tellement de nouvelles pièces pour cette course, et cela s’est avéré être un facteur déterminant."

Le directeur technique Pierre Waché, critiqué depuis le départ d’Adrian Newey, a accordé une rare interview après le drapeau à damier dimanche.

Le fait marquant est qu’il a admis qu’Imola avait été une véritable « percée » pour Red Bull à l’occasion de son 400e Grand Prix.

"Je pense que c’est le bon mot," a déclaré le Français. "Les évolutions nous ont clairement été bénéfiques, notamment en termes de gestion des pneus. Nous avons pu faire un premier pas à Miami, et maintenant nous en faisons un deuxième."

"Nous avons considérablement amélioré nos réglages, et le nouveau package nous offre également davantage de possibilités de progression."

La plupart des équipes de pointe ont apporté des améliorations significatives à Imola, mais Andrea Stella, le directeur de McLaren, affirme que l’écurie de Woking doit maintenant redoubler d’efforts pour retrouver sa position de voiture la plus rapide et la plus performante de 2025.

"Avec les évolutions de Red Bull, nous devons rester vigilants. Red Bull a apporté de nouvelles choses à cette course et les appliquera encore mieux à la prochaine, nous ne pouvons donc pas attendre. Mais il faudra encore quelques courses pour avoir nous aussi des nouveautés significatives."

Wache a acquiescé : "McLaren possède toujours une très bonne voiture, qu’ils continuent de développer. Nous devons continuer à travailler dur."

Quant à Verstappen, qui n’avait pas exclu de quitter l’écurie Red Bull pour 2026, il a déclaré être "soulagé et heureux" de sa voiture pour la première fois depuis un certain temps.

Cependant, il a prévenu avant de quitter le paddock : "Je pense qu’il est important de rester calme pour le moment et de ne pas trop crier tout de suite."

Sa plus grande inquiétude, cependant, concernait la gestion toujours un peu supérieure des pneus de McLaren.

"Mes pneus continuaient de se dégrader un peu plus mais c’était un peu mieux que la plupart des autres courses."