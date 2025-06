Marko est ’surpris’ du pessimisme de Horner sur le futur moteur Red Bull Ford

Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, a révélé avoir été « surpris » d’entendre Christian Horner, directeur de l’équipe, minimiser les chances de performance du moteur 2026 de l’écurie.

Horner a récemment souligné que le moteur de l’écurie de Milton Keynes ne devrait pas être le meilleur la saison prochaine, ce qui a laissé Marko perplexe.

L’écurie autrichienne produira ses propres moteurs dès l’année prochaine, pour la première fois de son histoire, ce qui mettra une pression considérable sur Red Bull.

"Il serait naïf et presque irrespectueux envers Mercedes, Ferrari et Honda, entre autres, de penser que nous serons la référence dès notre première année. Nous n’avons jamais construit de moteur et nous n’avons donc jamais fait un tour avec. Mais je suis convaincu que nous avons les bonnes personnes pour tenir nos promesses à moyen terme," disait Horner.

Malgré les commentaires de Horner, Marko a confirmé qu’au sein de l’équipe, le patron de Red Bull parle plus positivement de ses moteurs.

"J’ai été surpris de lire cela. En interne, du moins, il parle différemment. Nous sommes dans la plage de puissance espérée de notre moteur et nous pensons ne pas avoir de désavantage significatif pour le moment."

"Cela pourrait réserver des surprises. J’espère qu’aucun motoriste ne sera aussi performant que Mercedes en 2014."

Bien qu’il s’agisse de la première expérience de Red Bull en tant que motoriste, l’écurie a recruté plusieurs personnes issues de ses principaux concurrents et possédant une expertise des V6 turbo et de l’hybridation.

"Les autres constructeurs doivent également proposer des moteurs entièrement nouveaux pour l’année prochaine."

"Nous avons recruté des personnes, la plupart issues de motoristes très bien établis."