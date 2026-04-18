Villeneuve : pourquoi le vrai défi n’était pas Schumacher... mais Hill

Sacré champion du monde en 1997 après un duel resté célèbre face à Michael Schumacher, Jacques Villeneuve a pourtant révélé que son adversaire le plus difficile n’était pas l’Allemand mais bien son propre coéquipier, Damon Hill.

La saison 1997 reste l’une des plus intenses de l’histoire de la Formule 1. Villeneuve et Schumacher se livrent un duel acharné jusqu’à la dernière manche, à Jerez.

Lors de cette finale controversée, le Canadien tente un dépassement décisif à l’intérieur de la Ferrari. Schumacher referme la porte, provoquant un accrochage qui se retourne contre lui, l’envoyant dans le gravier et hors course.

Villeneuve, malgré une monoplace endommagée, parvient à rallier l’arrivée en troisième position, suffisant pour décrocher le titre mondial. Mais pour le fils de Gilles Villeneuve, ce combat n’était pas le plus compliqué de sa carrière.

Invité du podcast Team Torque de Williams, Villeneuve explique pourquoi affronter son coéquipier représente un défi encore plus exigeant :

"J’ai toujours trouvé beaucoup plus difficile de me battre contre mon propre coéquipier, parce que c’est la même voiture. C’est la même monoplace, on partage les réglages, on travaille en équipe, mais il faut quand même battre l’autre côté du garage."

"Et c’est difficile pour les mécaniciens et les ingénieurs, car ils sont censés travailler pour l’équipe, mais bien sûr, cela devient un peu personnel."

"J’ai toujours trouvé cela plus compliqué que de me battre contre un pilote d’une autre équipe, comme Michael."

Cette dynamique s’est particulièrement illustrée lors de sa première saison en F1, en 1996, où Villeneuve affronte Damon Hill pour le titre. Le Britannique l’emporte finalement lors de la dernière manche au Japon. Mais au-delà de la rivalité, le respect mutuel joue un rôle central.

"Tout dépend du respect. S’il y a du respect pour votre coéquipier, c’est quelqu’un que vous voulez battre. Vous voulez être meilleur parce qu’il est bon, pas parce que vous pensez qu’il ne vaut rien."

Villeneuve se souvient également de l’admiration qu’il portait à Hill avant même d’arriver en F1.

"Quand je suis arrivé en F1, je le regardais courir depuis mes années en Formule 3, parce que nous avions le même sponsor lorsque j’ai commencé."

"Je l’ai vu arriver en F1, à une époque où j’étais au Japon et aux États-Unis, et j’ai vu les difficultés qu’il a traversées."

De son côté, Damon Hill souligne les similitudes entre leurs parcours, qui ont renforcé ce respect réciproque.

Tous deux fils de pilotes, ils ont suivi les traces de leurs pères respectifs : Graham Hill, double champion du monde, et Gilles Villeneuve, vainqueur de six Grands Prix. Tous deux ont également perdu leur père à un jeune âge.

"Le père de Jacques était pilote et il est malheureusement décédé alors que Jacques était très jeune. Mon père était pilote aussi, et j’ai perdu le mien," rappelle Hill.

"J’ai toujours senti qu’il y avait une expérience commune entre nous. Mais nous sommes arrivés dans ce sport avec, je pense, un fort sens du fair-play transmis par nos pères."