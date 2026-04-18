Norris seul représentant de la F1 dans le Time 100 de 2026

Sacré champion du monde de Formule 1 au terme d’une saison haletante, Lando Norris continue de marquer les esprits bien au-delà des circuits. Le pilote McLaren F1 figure en effet dans le prestigieux classement des 100 personnalités les plus influentes de 2026 établi par le magazine Time, devenant le seul pilote de Grand Prix à y apparaître cette année. Pas de trace de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton cette année.

Une reconnaissance qui vient couronner une campagne 2025 intense, conclue par un sacre décroché lors d’une finale sous tension à Abu Dhabi. Le Britannique avait alors résisté au retour de Verstappen, s’imposant pour deux petits points après une fin de saison marquée par la remontée du Néerlandais et une frayeur stratégique du côté de McLaren.

Avec ce titre, Norris est devenu le 35e pilote de l’histoire à être sacré champion du monde de Formule 1. Un accomplissement obtenu lors de sa septième saison dans la discipline, au cours de laquelle il a signé un total de 11 victoires.

Mais au-delà des statistiques, c’est aussi sa personnalité qui semble avoir marqué les observateurs. Sa présence dans cette liste influente s’accompagne en effet d’un portrait rédigé par Paris Hilton, qui n’a pas tari d’éloges à son sujet.

"J’ai rencontré Lando Norris pour la première fois en Formule 1 à Miami, et j’ai immédiatement adoré son énergie. Il est évidemment incroyablement talentueux, mais ce qui le distingue vraiment, c’est sa gentillesse, son authenticité et son côté accessible," écrit-elle.

"Même avec toute la pression des projecteurs, il reste les pieds sur terre, ce qui est rare. Le voir devenir champion du monde en 2025 était vraiment incroyable, amplement mérité, et un moment majeur. "

Hilton souligne également la relation particulière que Norris entretient avec le public, un aspect devenu essentiel dans la Formule 1 moderne.

"Je l’ai aussi vu avec les fans lors des courses, et c’est très spécial. Il prend le temps de créer un lien avec chacun, et on sent que cela compte vraiment pour lui."

"Il est tellement amusant, chaleureux et abordable. J’adore le fait qu’il inspire autant de gens en montrant qu’on peut travailler dur, atteindre le sommet et rester totalement fidèle à soi-même."

Seul représentant de la Formule 1 dans ce classement, Norris côtoie néanmoins des figures de premier plan issues d’horizons très variés, à l’image du président américain Donald Trump ou encore du pape Léon XVI.

Une reconnaissance qui confirme le statut grandissant de Norris, non seulement comme pilote de premier plan, mais aussi comme figure influente d’une discipline toujours en pleine expansion mondiale.