Lambiase chez McLaren : Stella explique un renfort stratégique pour accompagner la croissance

L’arrivée de GianPiero Lambiase chez McLaren va susciter de nombreuses attentes. Interrogé à ce sujet, Andrea Stella s’est exprimé pour la première fois sur ce que devra faire son nouveau bras droit. Et le directeur de McLaren F1 a détaillé les raisons et les implications de ce recrutement stratégique, qui s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde de l’équipe britannique.

"L’arrivée de GianPiero apportera une grande expertise et un potentiel considérable à l’équipe sur le long terme."

Au-delà du simple renfort technique, il y voit aussi un signal fort envoyé au paddock : "C’est également une confirmation supplémentaire de l’attractivité de McLaren auprès des meilleurs talents de la Formule 1."

Cette attractivité n’est pas le fruit du hasard. Elle repose sur un travail de fond engagé ces dernières années.

"Cette crédibilité que nous avons acquise est le résultat du travail acharné de tous les hommes et femmes qui ont œuvré chez McLaren pour construire une culture permettant à chacun de progresser et de contribuer à un objectif commun, dans un environnement sain et agréable."

"Les résultats en piste et l’éthique de l’équipe, perçus de la bonne manière à l’extérieur, ont, j’en suis convaincu, contribué à la décision de GianPiero de nous rejoindre."

Sur le plan organisationnel, l’arrivée de Lambiase s’inscrit dans une logique de consolidation et pas de remplacement, Stella ayant ri plus tôt dans la journée des rumeurs l’envoyant à terme chez Ferrari.

"Son arrivée est la cerise sur le gâteau d’une structure qui possède déjà tous les bons ingrédients," explique Stella.

"Pour moi, il sera un soutien clé en occupant le rôle de Chief Racing Officer, une fonction que j’assume actuellement en parallèle de mon rôle de Team Principal."

Ce renfort doit aussi permettre de mieux structurer le leadership à long terme.

"Avec Zak Brown, nous avons toujours travaillé ces trois dernières années pour garantir une continuité sur le long terme en matière de direction et d’expertise. C’est particulièrement vrai pour certains rôles clés, notamment au sein de l’équipe piste."

Un point d’autant plus crucial que la discipline a profondément évolué : "C’est surtout dans ce domaine que l’expansion du calendrier a eu des conséquences importantes en termes d’engagement personnel et de qualité de vie."

"La Formule 1 d’aujourd’hui est très différente de celle que j’ai connue il y a plus de 20 ans. La taille d’une équipe de pointe a plus que doublé. Rien que chez nous, les effectifs ont augmenté de plus de 20 % en trois ans."

"Aujourd’hui, nous avons atteint une dimension compatible avec le plafonnement budgétaire et adaptée à l’objectif de performance nécessaire pour réussir."

Dans ce contexte, le rôle de Team Principal s’est considérablement complexifié.

"Zak et moi avons construit une structure organisationnelle horizontale, dans laquelle il est essentiel que chaque leader dispose de responsabilités claires," détaille Stella. "Mais en même temps, nous devons garantir un niveau de soutien suffisant sur le long terme."

"Il va de soi qu’avec cette approche, la double fonction que j’occupe actuellement ne pourrait pas être viable sur le long terme."