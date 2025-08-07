Villeneuve : Ca ’ne sert à rien’ de plaindre les équipiers de Verstappen

Jacques Villeneuve pense que les pilotes qui sont en difficulté contre Max Verstappen ne sont simplement pas assez bons, et qu’il ne faut pas accuser Red Bull de leur rendre la tâche plus difficile, ce que l’équipe n’aurait selon lui aucun intérêt à faire.

Néanmoins, il y a un véritable historique de gestion calamiteuse de la deuxième voiture dans l’équipe, puisque Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, des pilotes au background très différent, se sont tous cassés les dents contre le quadruple champion du monde.

Sans que l’équipe ne leur mette des bâtons dans les roues, il y a quand même une gestion qui privilégie en interne le numéro 1, par les évolutions de la voiture, mais aussi par la gestion stratégique et de recrutement, qui place toujours le personnel le plus expérimenté du côté de Verstappen.

Pérez avait notamment exprimé cela, expliquant que son côté du garage était plus à la peine que celui de Verstappen. Cela expliquerait pourquoi aucun pilote n’a réussi à s’intégrer, ou au moins à s’adapter, depuis le départ de Daniel Ricciardo, qui lui-même avait sous-entendu que la direction prise en interne ne lui plaisait pas.

"Beaucoup de gens disent que c’est injuste, que la voiture est conçue pour Max. Mais Max est peut-être le seul à vraiment donner un bon retour à l’équipe. Donc oui, ils développent la voiture pour qu’elle soit de mieux en mieux pour lui" a déclaré Villeneuve, qui écarte toute responsabilité de Red Bull.

"Ils ne sont pas là à essayer de rendre les choses difficiles pour le pilote numéro 2. Le problème, c’est qu’il n’y en a pas beaucoup comme Max. Si vous regardez dans le passé, il y en avait plusieurs à son niveau dans le paddock. Ensuite, vous aviez quelques bons pilotes. Et puis quelques pilotes moyens aussi."

"Maintenant, il y a beaucoup de bons pilotes, au lieu de seulement quelques-uns. Vous n’avez plus vraiment de pilotes exceptionnels. Donc, Max se distingue vraiment. C’est donc difficile de mettre quelqu’un à côté de lui. Parce que si tous les pilotes qui se battent entre eux ne sont que moyennement bons, ils sembleront tous formidables les uns à côté des autres."

"C’est jusqu’à ce que vous mettiez quelqu’un comme Max et que vous pensiez ‘Ok, peut-être qu’ils ne sont pas tous assez bons !’ Alors, est-ce que c’est le fait que tous les pilotes qui ont été associés à Max jusqu’à présent étaient tous des pilotes moyens ?"

Villeneuve aimerait voir Verstappen affronter les meilleurs pilotes du plateau face à lui dans la même équipe, comme Charles Leclerc, Lando Norris ou même Fernando Alonso. Selon le Canadien, c’est ce qui permettrait de mieux juger l’actuel champion du monde en titre.

En revanche, Villeneuve pense qu’il ne faut pas plaindre les pilotes Red Bull qui se font battre par Verstappen : "Ce serait bien de voir un Leclerc à côté de Max pour voir à quel point il est vraiment bon."

"Ou ce serait bien de mettre Alonso à côté de Max maintenant, parce que c’est une valeur sûre. Ce serait bien de mettre Norris à côté de Max, pour vraiment voir si Norris est exceptionnel ou s’il est juste très bon ?"

"Ça aiderait à quantifier les choses. On sait que Max est exceptionnel, mais les pilotes à côté de lui ne sont tout simplement pas assez bons, et ce n’est pas la peine de dire : ‘Oh, pauvre d’eux.’ Non, ils ne sont tout simplement pas assez bons. Voilà. Ils sont à peine bons."

"Et c’est ce qui s’est passé avec Tsunoda. Il a déjà eu quatre ou cinq ans d’expérience. Il a montré son meilleur niveau et clairement, ce n’est pas suffisant. Voilà. Il a eu cette chance et tant pis. Et il voulait cette chance, il en rêvait."

"Il a été mis dedans et il n’a pas assuré. C’est aussi simple que ça et on ne peut pas avoir de la pitié pour lui. Il a eu la chance d’être dans la grande équipe et il n’a pas été à la hauteur. Il a été promu dans la grande ligue et vous pouvez voir la frustration. Et ça le fait même conduire encore moins bien parce qu’il sait qu’il n’est pas assez rapide en ce moment."