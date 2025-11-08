Vettel : Verstappen est ’capable’ de prendre le titre même s’il n’est pas le favori

Sebastian Vettel a fait son retour dans le paddock de Formule 1, non pas en tant que pilote, mais pour promouvoir sa dernière campagne environnementale axée sur la protection des forêts tropicales d’Amérique du Sud.

Bien que la conversation avec les journalistes ait porté principalement sur sa campagne de sensibilisation à la protection des arbres, elle a rapidement dérivé vers la lutte pour le titre entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen.

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, a comparé à plusieurs reprises la situation actuelle de Verstappen au retour spectaculaire de Vettel en 2010, lorsqu’il avait comblé un retard considérable pour remporter son premier titre mondial lors de la dernière manche.

Interrogé pour savoir s’il pensait que la même chose pouvait se reproduire, Vettel a souri : "Pourquoi pas ?"

"Je pense qu’il en est capable. Il reste encore pas mal de points à gagner, même s’il est clair qu’il n’est pas le favori pour le moment. C’est Lando Norris qui mène le classement des pilotes."

Le quadruple champion du monde allemand a toutefois averti que la nature imprévisible d’Interlagos signifie que tout peut encore arriver.

"Nous ne pouvons pas prédire comment le week-end va se dérouler, car les courses à Sao Paulo suivent souvent un scénario complètement fou. Les surprises sont toujours possibles sur ce circuit, nous verrons donc comment les choses se dérouleront."

"Mais les courses sont actuellement très passionnantes à regarder, et si Max continue à réduire l’écart, elles le deviendront encore plus."