Vettel n’exclut pas de remplacer Marko chez Red Bull mais...

Le Dr Helmut Marko a lancé une petite bombe hier dans le paddock de Djeddah.

Sebastian Vettel serait un « successeur idéal » pour le conseiller de l’équipe Red Bull, comme nous vous le rapportions.

Bien qu’aujourd’hui à la retraite et après avoir brièvement envisagé un retour au volant, le quadruple champion du monde est resté en contact avec la Formule 1 – et se trouve même en Arabie saoudite ce week-end.

Interrogé sur les propos de Marko, Vettel a ri : "Je pense qu’il n’y a qu’un seul Helmut. Son rôle lui appartient vraiment."

Cependant, l’ancien pilote Red Bull et Ferrari ne l’exclut pas totalement.

"Aujourd’hui, la Formule 1 est à peu près la même qu’il y a quelques années. On verra si c’est un projet pour l’avenir."

"Je lui en ai déjà parlé il y a quelques années," a révélé Vettel, interrogé sur la retraite éventuelle de Marko. "Il m’a alors dit qu’il ne ferait plus ça très longtemps. Mais je vois qu’il est toujours là !"

"Tant qu’il y prend encore du plaisir et qu’il peut le gérer, c’est un rôle unique pour lui. Parfois, on peut se demander : ’Comment telle ou telle chose a-t-elle pu arriver ?’ Mais il a simplement une approche et des expériences complètement différentes."

"Ce serait dommage qu’il abandonne ou perde son poste, mais il faudrait alors bien sûr que cela évolue dans une direction nouvelle et différente."