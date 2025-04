Les équipes de F1 s’attendent à ’ne pas être déçues’ par Qiddiya

Le Grand Prix d’Arabie saoudite est à Djeddah depuis 2021 et devrait y rester jusqu’en 2029, le temps que le fantasque circuit de Qiddiya soit prêt à accueillir la F1. Les équipes ne sont pas pressées à faire la transition, comme l’a expliqué le patron d’Aston Martin, Andy Cowell, même si le nouveau projet de Qiddiya l’intéresse grandement.

"Les courses ici sont extraordinaires. Je pense que nous aimons tous venir ici. Nous aimons aller sur tous les circuits. Nous aimons tous nous mesurer les uns aux autres - nous sommes amicaux ici, mais nous allons ensuite nous mesurer les uns aux autres sur la piste" a déclaré Cowell.

"C’est un circuit remarquable - course de nuit, super rapide, stimulant pour les pilotes. Rapide, à grande vitesse et avec des barrières proches de la voiture. C’est un événement passionnant. Mais je suis sûr que le nouveau circuit sera encore plus passionnant."

"Nous attendons donc cela avec impatience. C’est formidable de venir en Arabie saoudite, d’être ici avec Aramco et tout le travail qu’ils font en Formule 1 et pour le développement de 2026. Je ne l’ai pas mentionné auparavant - Aramco travaille d’arrache-pied sur les carburants durables avancés pour 2026."

Peter Bayer, le PDG de Racing Bulls, apprécie les efforts mis en place par l’Arabie saoudite pour se faire une place au calendrier, même si les intérêts économiques poussent les équipes à ne pas soulever le sportwashing du royaume : "Je connais Son Altesse Royale le Prince Khalid depuis l’époque où je travaillais à la FIA."

"C’est un coureur dans l’âme, qui monte de temps en temps dans une voiture. Je pense que vous voyez ici le résultat d’une personne qui a une grande passion pour ce sport. Ce qui a été construit ici en peu de temps est fantastique. C’est un circuit spectaculaire."

"Et comme Andy l’a dit, nous ne serons certainement pas déçus par Qiddiya - d’après les premières photos et les plans que nous avons vus, le site a l’air incroyable. C’est formidable d’être ici, formidable d’avoir cette passion pour le sport automobile et pour tout le soutien que nous recevons."

Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, apprécie venir à Djeddah : "J’aime la course de Djeddah. Nous avons toujours eu des courses passionnantes par le passé. C’est aussi le bon processus d’inclure les pilotes dès le début et de les écouter. Nous verrons à l’avenir, mais j’aime venir à Djeddah. Nous avons eu quelques courses très excitantes ici, et c’était toujours bien."