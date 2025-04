Russell aurait aimé tenter la ’bonne’ stratégie de Verstappen en qualifs

George Russell regrette d’avoir raté la première ligne en qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite, parce qu’il pense qu’il aurait pu aller plus vite. Le pilote Mercedes F1 n’a pas réussi à faire un tour avant le drapeau rouge, contrairement à Oscar Piastri, et il n’a fait qu’un tour après, contrairement à Max Verstappen.

"J’ai des sentiments mitigés parce que je sentais qu’il y avait un peu plus sur la table" a-t-il déclaré. "Il y a beaucoup de pression à l’approche du dernier tour parce qu’Oscar avait un tour d’avance. Je pense que le plan de course que Max a fait avec les deux tours était vraiment bon et que nous ne l’avions pas vraiment envisagé."

"Le fait d’avoir ce tour au compteur fait baisser la pression. Quand vous entrez dans le premier virage, vous devez vraiment l’envoyer et vous freinez 75 mètres avant le virage. Quand vous n’avez pas de tour au tableau, c’est comme si vous ne pouviez pas vous en sortir si vous commettiez la moindre erreur."

La stratégie d’utilisation des pneus aurait aussi pu être différente, mais Russell a laissé carte blanche à son équipe : "On en a discuté, plutôt pour prendre le départ avec des pneus neufs et mettre les pneus usagés après."

"Je suis sûr que cela a été discuté sur le muret des stands, je ne suis pas au courant de toutes les conversations parce que je ne fais que conduire la voiture à ce moment-là et je fais confiance à l’équipe. Mais c’est quelque chose dont nous discuterons par la suite."

Cela a changé la manière dont Russell a préparé ses pneus, et il aurait pu faire mieux en se préparant différemment : "Au premier virage, vous poussez les pneus à être aussi froids que possible, et je n’avais pas la confiance nécessaire pour les refroidir davantage."

"J’ai perdu un peu de temps au tour avec mes pneus qui étaient un peu trop chauds, parce que j’étais juste un peu trop conservateur avec eux. Mais la troisième place est un bon point de départ. Je pense que la dégradation du pneu médium sera assez élevée, donc j’espère qu’il y aura plus d’opportunités qu’au Japon."

Le Britannique mesure ses chances de victoire en course : "Je pense que cela dépend du virage 1, pour être honnête. Max et moi avons discuté. Nous reconnaissons tous les deux que McLaren est le grand favori et qu’il a le rythme de tous les autres."

"Si Oscar prend la tête, on assistera probablement à une répétition de ce qui s’est passé à Bahreïn. Si nous restons dans l’ordre dans lequel nous nous sommes qualifiés, je pense que la course pourrait être serrée jusqu’aux arrêts aux stands."

"Le pneu medium de cette année était le tendre de l’année dernière, qu’un seul pilote a utilisé pendant toute la course. Nous avons vu que les pneus étaient trop durs au Japon. Nous avons tous fait pression pour avoir des pneus plus tendres. J’espère qu’il ne s’agira pas d’un arrêt unique et qu’il y aura plusieurs stratégies différentes sur la table."