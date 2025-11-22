Vettel, le conseiller de l’ombre de Norris dans la lutte pour le titre

À l’aube d’une course très importante pour lui à Las Vegas, Lando Norris a révélé l’influence décisive qu’a Sebastian Vettel dans sa carrière, un soutien discret mais constant alors que le Britannique se rapproche de son premier titre mondial.

Avec trois manches encore à disputer, Norris arrive dans le Nevada avec 24 points d’avance sur Oscar Piastri, son coéquipier chez McLaren. Fort de deux victoires consécutives, il tient plus que jamais le rôle de favori pour offrir à l’écurie britannique son premier sacre depuis celui de Lewis Hamilton en 2008.

Pourtant, la saison n’a pas toujours eu des allures de conte de fées. Norris s’est longtemps débattu avec la McLaren MCL39 en début d’année. Ce n’est qu’après la pause estivale que la dynamique s’est inversée : depuis le Grand Prix de Belgique, il n’a plus fini derrière son coéquipier.

Pendant que Piastri peut compter sur le soutien de Mark Webber, son manager, Norris profite de l’appui attentif d’un autre ancien de la maison Red Bull : Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Une ironie de l’histoire quand on se souvient de l’intense rivalité entre Vettel et Webber entre 2009 et 2013, notamment lors de la lutte pour le titre 2010.

Interrogé à Las Vegas sur cette relation particulière, Norris n’a pas tari d’éloges : "C’est probablement quelqu’un qui est venu naturellement dans ma vie et il a été très utile. Il m’aide beaucoup avec ses conseils très précieux dans une lutte pour le titre."

Norris détaille la portée de ce soutien, qui s’est manifesté autant dans les moments difficiles que dans les périodes de réussite.

"Il a traversé absolument tout au fil des années, donc c’est quelqu’un d’extrêmement sympathique et qui a toujours été très aidant, dans les mauvais moments mais aussi dans les bons. Sur la manière de rester concentré, de garder la tête froide, de traverser les périodes compliquées mais aussi d’exploiter les bons moments pour continuer à progresser."

Pour Norris, l’impact émotionnel est fort, presque intime : "Que cela vienne d’un gars comme lui… c’est le pilote que je regardais quand j’étais enfant, donc c’est vraiment quelque chose de cool."

Même si Vettel s’est éloigné de la F1, il reste influent dans le paddock, autant par son héritage que par ses engagements personnels.

"Il fait encore beaucoup en dehors de la Formule 1 maintenant, mais il utilise toujours le fait qu’il est quadruple champion du monde et un pilote incroyable. Je pense que beaucoup de gens ont énormément de respect pour lui, pour ce qu’il a accompli mais aussi pour ce qu’il fait aujourd’hui en dehors de la F1."

Au-delà du champion, Norris reconnaît surtout l’homme derrière le palmarès.

"C’est une personne incroyable, très simple et vraiment gentille. Ce n’est peut-être pas ce que tout le monde s’attend à trouver chez un champion du monde ou quelqu’un qui a réussi autant, mais c’est pourtant le cas. Et il est toujours partant pour discuter, plaisanter, prendre un café, peu importe."