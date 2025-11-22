’L’année la plus difficile de ma carrière’ avec Red Bull mais Tsunoda n’a ’aucun regret’

Yuki Tsunoda admet qu’il est inquiet pour son avenir en Formule 1, alors que Red Bull continue de retarder sa décision concernant les pilotes pour 2026, mais il affirme ne pas regretter d’avoir pris la place qui a finalement mis fin à la carrière de Liam Lawson au sein de l’écurie, et Sergio Pérez avant lui.

À son arrivée à Las Vegas, le pilote japonais s’est montré franc quant à la pression qu’il subit.

"Si je disais que je ne suis pas nerveux, ce serait un mensonge," avait-il déclaré jeudi.

Red Bull n’a pas encore confirmé s’il resterait au sein de son giron l’année prochaine. S’adressant à la chaîne belge RTBF, Tsunoda a déclaré que cette incertitude ne dépendait pas de lui.

"De ce que je sais, la décision n’a pas encore été prise. Je dois tout donner, je ne peux contrôler que ça, le reste ne dépend pas de moi. Je ne pense pas encore à 2026. Je laisse ça à mon agent et à l’équipe. Je suis ici pour rouler, c’est tout. Mes résultats vont aider Red Bull à prendre une décision. Je pense aller vers la bonne direction si l’on regarde les dernières courses."

Le coéquipier de Verstappen tire évidemment un bilan plutôt négatif après une première saison dans une écurie championne du monde.

"C’est l’année la plus difficile de ma carrière. Rouler aux côtés d’un des meilleurs pilotes de la grille et être dans un top team est totalement différent."

"Avant, j’étais un leader d’équipe, je participais au développement de la voiture. Et cela a bien fonctionné avec Racing Bulls. Désormais, je suis dans une position différente, je dois apprendre beaucoup et mon coéquipier se bat pour le titre donc je dois aider l’équipe."

"J’en profite, je n’ai aucun regret d’avoir rejoint Red Bull. Cela me rend un meilleur pilote et une meilleure personne."