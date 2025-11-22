Spa-Francorchamps se dote d’une nouvelle tour de contrôle

Spa-Francorchamps a entamé un nouveau chapitre de sa longue histoire, avec la démolition de l’ancienne tour de contrôle du circuit, qui sera remplacée par une tour moderne dont l’ouverture est prévue en juin 2026.

La nouvelle structure, officiellement baptisée "Tour Uhoda" (à voir en esquisse ci-dessous) en référence au groupe immobilier et de mobilité belge partenaire du circuit, sera plus haute et plus grande que la "Tour Uniroyal" qui se dressait au bord de la piste depuis 1985.

Selon les responsables du circuit, les étages supérieurs seront utilisés toute l’année pour le tourisme d’affaires et les événements, tandis que les niveaux inférieurs abriteront un centre de simulation de niveau professionnel.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du programme de rénovation en cours à Spa, qui a permis ces dernières années de reconstruire les tribunes et les infrastructures vieillissantes autour de l’Eau Rouge et de l’ancienne voie des stands.

Les médias belges soulignent le sentiment de nostalgie et de tristesse qui règne parmi les fans et les habitués du paddock à l’idée de voir disparaître l’ancienne tour, symbole de longue date du circuit ardennais. Le bâtiment n’était plus utilisé pour le contrôle des courses depuis des années, mais restait un repère visuel sur l’un des sites les plus célèbres du sport automobile.

Amaury Bertholomé, CEO du Circuit de Spa-Francorchamps, a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le groupe UHODA. Ce projet symbolise la capacité du Circuit à se réinventer tout en respectant son identité. La collaboration avec le groupe UHODA mais aussi avec Virtex et l’ensemble des partenaires impliqués, traduit notre volonté commune d’ancrer Spa-Francorchamps dans le futur."

"Cette nouvelle tour sera un lieu de vie, de travail et de partage, au croisement du sport, de la technologie et de l’événementiel. Elle incarnera l’excellence et l’ambition qui font la réputation du Circuit de Spa-Francorchamps à travers le monde."

Stephan Uhoda, CEO du groupe Uhoda, ajoute : "Le Groupe Uhoda entretient depuis toujours un lien fort avec la mobilité, l’automobile, la nature et l’environnement, et les émotions qu’elles inspirent. S’associer au développement du Circuit de Spa-Francorchamps, et à une Wallonie qui « gagne », s’est imposé comme une évidence. Avec Folks, notre agence événementielle, nous transformons cette passion en expériences uniques, mêlant performance, hospitalité et excellence. La Uhoda Tower en est la plus belle expression."

La nouvelle tour de contrôle ouvrira ses portes avant les 24 Heures de Spa et le Grand Prix de Belgique en juillet prochain.